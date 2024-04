Questi modelli di iPhone 15 Pro sono TROPPO iconici e costano TANTISSIMO

Caviar, noto brand che si occupa di realizzare smartphone e gadget di lusso, ha appena lanciato una nuova collezione di melafonini (iPhone 15 Pro, ad essere precisi), ispirata agli iconici film sulla mafia.

Per chi non lo sapesse, Caviar è un marchio di lusso che ha sede a Dubai;è famoso per aver modificato moltissimi smartphone di fascia alta con iconografie particolari, con materiali esclusivi (oro, diamanti, gioielli e molto altro ancora). Adesso ha ampliato la collezione di gadget disponibili al pubblico (facoltoso, ovviamente), ispirandosi a te film storici. La trilogia si chiama “Desperado Mafia” e presenta tre iterazioni esclusive: c’è quella dedicata al Padrino (Godfather), quella “Revenge” e quella “Capone”. Ci sono tre storici gangstar di tre altrettante pellicole che hanno fatto la storia.

iPhone 15 Pro by Caviar: cosa sappiamo?

I device realizzati in questa edizione limitata sono stati costruiti con materiali di prima scelta; pensiamo al titanio nero con inserti dorati, ci sono incisioni e motivi che rendono omaggio alle pellicole di mafia di qualche anno fa. Ovviamente i costi non possono che essere esosi; si parte da 8060 dollari per il modello “Capone” da 128 GB e si arriva ai 10270 dollari per il Pro Max Revenge da 1 TB.

L’iterazione dedicata al “Padrino” invece, incarna potere e influenza: il look è elegante, completato dalla scritta “Godfather” e da una citazione al film. Poi c’è la versione ispirata a “Peaky Blinders”; il modello Revenge infatti, è realizzato in titanio nero con texture in oro con ub grande teschio spaccato da una lama che simboleggia la lotta e la forza. In ultima istanza, “Capone” celebra la resilienza e il coraggio grazie ad un look in titanio nero con incisioni di fori di proiettile e una citazione motivazionale.

Come sempre, i device sono realizzati in edizione limitata (per ogni versione ci sono solo 99 esemplari). Nelle notizie correlate, se volete un iPhone 15 mainstream, sappiate che la versione nera con 128 GB di memoria interna costa solo 769,99€ su Amazon oggi, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.