Questi Auricolari Bluetooth Resistenti all'Acqua costano solo 19€!

Di auricolari Bluetooth ce ne sono davvero a bizzeffe. I Soundcore P20i, però, si distinguono per le loro caratteristiche all’avanguardia e un prezzo davvero conveniente. Grazie allo sconto, unito al coupon su Amazon, potrai pagarle ancora meno. Parliamo di soli 19,99€ anziché i classici 34,99€ di listino!

Tutte le caratteristiche degli auricolari Bluetooth

I driver sovradimensionati da 10 mm garantiscono bassi profondi e potenti. Questa caratteristica trasforma ogni brano in un’esperienza sensoriale unica e appagante. Ovviamente, potrai completamente personalizzare la tua esperienza di ascolto con l’app Soundcore. Scegli tra le 22 equalizzazioni preimpostate o crea la tua personalizzazione, ottenendo un suono su misura per ogni tua preferenza musicale. È come avere il tuo ingegnere del suono personale sempre a portata di mano.

Grazie alla loro leggerezza e compattezza, gli auricolari P20i e la custodia di ricarica ti seguono ovunque tu vada. Con il pratico laccetto incluso, puoi agganciarli alla borsa o alle chiavi, garantendo di averli sempre a portata di mano per goderti la musica in ogni momento.

Affronta la giornata senza preoccupazioni grazie alla lunga durata della batteria. Con la custodia di ricarica, puoi godere fino a 30 ore di riproduzione. E se sei di fretta, una rapida ricarica di soli 10 minuti ti offre ben 2 ore di autonomia.

Sia che ti dedichi a allenamenti intensi o che ti trovi sotto una pioggia battente, gli auricolari sono pronti a sfidare gli elementi. Con la certificazione IPX5 per resistenza all’acqua e alla polvere, la tua musica continua a fluire senza ostacoli, adattandosi a qualsiasi situazione.

Inizia ad ascoltare la tua musica con una qualità sopraffina grazie agli auricolari Soundcore P20i. Falli tuoi a soli 19,99€, ma non dimenticare di selezionare il coupon.

