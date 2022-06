Queste luci solari hanno un design UNICO: bastano 3€ su Amazon

Su Amazon ci sono chicche che difficilmente è possibile trovare altrove. Hai presente le classiche luci solari? Ecco, questo modello è assolutamente diverso. Il principio di funzionamento è sempre lo stesso, l’elettricità è completamente gratuita, ma la forma è totalmente diversa. Infatti, sono pensate per essere sistemate su gradini, paletti, muri e non solo: punti di illuminazione ovunque servano e a costo bassissimo per ogni unità.

Infatti, il pacco scorta lo porti a casa a 36,99€ appena e contiene ben 12 lampade. Ogni unità te l’accaparri a 3€ circa appena. Per approfittarne, devi solo completare l’ordine al volo. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Luci solari con design unico in sconto su Amazon

Un prodotto particolarissimo, che integra tutto quello che serve per funzionare. Il pannello solare posizionato in alto si occupa di recuperare l’energia del sole e trasferirla alla batteria integrata, che in questo modo si ricarica. Al calare del sole, la lampada entra in azione in automatico e viene alimentata proprio dalla batteria.

La forma super particolare è pensata per permetterti di posizionarla agevolmente anche dove altre unità non possono essere sistemate. Le scale o i paletti della recinzione ne sono un esempio.

Insomma, un prodotto super particolare, che puoi portare a casa a prezzo ridicolo da Amazon. Porta a casa la scorta da 12 pezzi a 36,99€ appena: ogni unità te l’accaparri a 3€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

