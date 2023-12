Queste Cuffie Wireless pensate per Xbox sono scontate di 40€ su Amazon!

Con un’incredibile autonomia di oltre 48 ore, queste cuffie ti consentono di immergerti nei tuoi giochi preferiti per settimane senza la preoccupazione di doverle ricaricare. E grazie alla funzione di ricarica rapida, otterrai ben 8,5 ore di autonomia con soli 15 minuti di ricarica, garantendoti sempre la massima disponibilità.

L’audio delle Stealth 600 Gen 2 MAX è di altissima qualità, con bassi potenti e alti cristallini che migliorano l’esperienza di gioco. La tecnologia Superhuman Hearing di Turtle Beach permette di percepire suoni sottili, come i passi dei nemici o il ricaricarsi delle armi, donandoti un vantaggio tattico. Ottimizzate per il suono surround, queste cuffie offrono un’esperienza di gioco coinvolgente, supportando i formati Windows Sonic, Dolby Atmos, DTS Headphone e Sony 3D Audio per PS5. Sarai al centro dell’azione, sentendo ogni dettaglio con una chiarezza straordinaria.

La connessione wireless a bassa latenza e senza perdite garantisce un’esperienza di gioco fluida e senza ritardi. Il trasmettitore USB si collega in soli due secondi a tutte le piattaforme compatibili, offrendo la massima praticità senza compromettere le prestazioni. Con le Stealth 600 Gen 2 MAX, il tuo gioco raggiunge nuove vette di immersione e qualità audio.

In realtà, le Stealth 600 Gen 2 MAX sono il compagno perfetto per ogni piattaforma di gioco, offrendo compatibilità con Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5/4, Nintendo Switch e PC, tutte con licenza ufficiale Microsoft per un’esperienza di gioco senza compromessi.