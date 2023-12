Queste cuffie di Hyperx sono Wireless e in sconto del 48%!

Le cuffie HyperX Cloud Stinger Core sono l’apice dell’esperienza audio nel gaming, garantendo un coinvolgimento totale e un comfort impareggiabile. Grazie alla connessione wireless da 2,4 GHz, liberati dai fastidi dei cavi mentre ti immergi completamente nel mondo di gioco. I potenti driver da 40 mm assicurano un audio di alta qualità, con bassi potenti e un suono cristallino che ti avvolgerà.

Il software HyperX NGENUITY amplifica ulteriormente l’esperienza, consentendoti di attivare l’audio surround virtuale 7.1. Questa caratteristica rivoluzionaria ti consente di percepire con precisione la posizione dei suoni, un elemento cruciale nei giochi di sparatutto in prima persona, come Call of Duty.

La leggerezza e il comfort delle Cloud Stinger Core sono garantiti dai padiglioni soffici e traspiranti, offrendo un’esperienza di gioco prolungata senza sacrificare il benessere. La struttura robusta, con cursori regolabili in acciaio, assicura una durata nel tempo senza compromessi.

I controlli audio integrati mettono il potere nelle tue mani, consentendoti di regolare il volume e mutare il microfono senza dover abbandonare il gioco. Il microfono flessibile, dotato di cancellazione del rumore, assicura comunicazioni chiare e nitide con i tuoi compagni di squadra, senza distrazioni.

Non perdere l’opportunità di fare tue le ottime cuffie Hyperx Cloud Stinger Core a soli 46,90€ invece del prezzo originale di 89,99€. Si tratta di uno sconto davvero ingente, del 48%!