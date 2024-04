Quest'aspirapolvere elettrico a 67€ non ti farà rimpiangere DYSON!

Se non hai ancora un aspirapolvere elettrico in casa, è arrivata l’ora di prenderlo! Con soli 67,99€ potrai avere il modello di Stanew: un 4 in 1 multifunzione alla pari di modelli molto più costosi. Tutto grazie all’incredibile sconto Amazon.

Tutte le caratteristiche dell’aspirapolvere elettrico

Tutta l’efficienza di questo aspirapolvere ruota attorno al sistema di filtrazione multistadio HEPA che cattura il 99,99% di polveri sottili, allergeni, peli di animali domestici e altri microrganismi, rilasciando nell’ambiente solo aria sana e purificata. Il ché è ideale per chi soffre di allergie o asma!

Dotato di un motore da 12 kPa, il modello di Stanew genera una potente forza di aspirazione che raccoglie efficacemente anche le particelle più grandi e ostinate, come peli di animali, briciole, detriti e persino lo sporco più incrostato.

Una delle caratteristiche migliori è il tubo telescopico in metallo che si adatta alle diverse altezze degli utenti e alle diverse esigenze di pulizia, garantendo una postura comoda durante l’utilizzo e alleviando lo sforzo sulla schiena. E la spazzola rotante che aspira è dotata di LED luminosi che illuminano le zone buie, assicurando una pulizia accurata anche in condizioni di scarsa visibilità.

Potrai aspirare a lungo senza dover interrompere la pulizia per svuotare il contenitore. La sua capacità di 1 litro ti permette di pulire l’intera casa in una sola volta, risparmiando tempo e fatica. Poi, basta un semplice clic per aprire il contenitore della polvere e smaltire lo sporco in modo igienico. Niente più sacchetti usa e getta da sostituire o mani sporche di polvere! Infine, i filtri in metallo lavabili e riutilizzabili riducono al minimo gli sprechi e i costi di manutenzione rispetto ai filtri usa e getta. E sono anche più facili da pulire, garantendo una maggiore durata nel tempo.

Pulisci casa tua con semplicità grazie all’aspirapolvere elettrico Stanew a soli 67,99€ al posto dei classici 79,99€!