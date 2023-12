Questa Telecamera di Sorveglianza è Motorizzata e si controlla dallo Smartphone!

Con la sua copertura a 360°, il rilevamento di persone attivato dall’intelligenza artificiale (IA) e il design resistente alle intemperie, la C8C Lite offre una protezione completa e affidabile. Si tratta di una telecamera motorizzata, con capacità di rotazione orizzontale di 352° e verticale di 95°, offrendo una visione panoramica completa dell’area circostante. Grazie all’app EZVIZ, puoi visualizzare in tempo reale o registrare le immagini direttamente sul tuo smartphone.

L’integrazione di un algoritmo AI nella C8C Lite permette il rilevamento intelligente del movimento delle persone, inviando notifiche solo in caso di eventi significativi e riducendo al minimo gli avvisi non necessari. Il microfono con cancellazione del rumore integrato assicura una registrazione chiara dei suoni, anche in ambienti rumorosi, consentendoti di ascoltare con precisione quanto sta accadendo nell’area sorvegliata.

Con una classificazione IP65, la C8C Lite è resistente a polvere, pioggia e neve, garantendo un funzionamento affidabile in qualsiasi condizione atmosferica. La C8C Lite è inoltre dotata di una funzione di visione notturna a infrarossi che consente di vedere chiaramente anche al buio. Questa funzione è particolarmente utile per proteggere la tua casa o la tua attività commerciale durante la notte. Insomma, questa di EZVIZ è una videocamera di sorveglianza veramente completa e gode di tutte le ultime funzionalità.