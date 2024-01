Questa Tastiera Meccanica di Logitech è una BOMBA

Logitech è sicuramente tra i brand migliori riguardo le periferiche volte alla produttività. E la sua MX Mechanical Mini ne è sicuramente una riconferma. La tastiera è ora scontata di 27,67€, arrivando a costare solo 132,32€. Scopriamo ora tutte le peculiarità che rendono unica.

Logitech MX Mechanical Mini: la tastiera perfetta

Gli switch installati in questo modello sono tattili e silenziosi. Questi offrono un feedback tattile piacevole e silenzioso, ideale per chi lavora in ambienti silenziosi. I tasti a profilo basso della MX Mechanical Mini sono progettati per offrire una digitazione più comoda e precisa. Inclinati leggermente, promuovono una posizione naturale di mani e dita durante la digitazione.

La retroilluminazione automatica dei tasti si adatta alle diverse condizioni di luce, garantendo chiarezza e visibilità in ogni situazione. La tastiera è poi personalizzabile tramite il software Logi Options+. Puoi adattare i tasti funzione, assegnare effetti di retroilluminazione, attivare la funzione Flow per il controllo di più PC o dispositivi, e molto altro ancora, per ottimizzare il tuo flusso di lavoro.

La tastiera si collega a un massimo di tre dispositivi tramite Bluetooth Low Energy o il ricevitore Logi Bolt incluso, garantendo flessibilità di utilizzo su Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iOS, iPadOS e Android. Con un’autonomia fino a 15 giorni con una carica completa (o fino a 10 mesi con la retroilluminazione spenta), la tastiera può essere ricaricata rapidamente tramite il cavo USB-C incluso, assicurando una continuità di utilizzo senza interruzioni.

Questa è una scelta ideale anche per i creativi che cercano una tastiera meccanica che offra un’esperienza di digitazione fluida e silenziosa. Falla tua ora a soli 132,32€ invece del prezzo originario di 159,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.