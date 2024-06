Questa TASTIERA da GAMING (impermeabile) con poggiapolsi crolla ad appena 49€!

Vuoi dire addio alla tua vecchia tastiera classica, aggiungendo alla tua postazione un modello super-comodo e pensato per il gaming? Allora non puoi proprio farti scappare quest’incredibile offerta targata Amazon. La SteelSeries Apex 3, che gode di illuminazione RGB, poggiapolsi magnetico e tante altre caratteristiche, vede il suo prezzo passare da 79,99€ a soli 49,99€!

Tutte le caratteristiche della tastiera da gaming

Uno dei punti di forza di questa tastiera da gaming è il grado di protezione IP32, rendendola resistere ai danni accidentali causati da liquidi. Questo la rende perfetta per lunghe sessioni di gioco dove possono verificarsi incidenti se, ad esempio, si tende a bere la propria bevanda energetica preferita.

Parlando di estetica, è dotata di illuminazione RGB personalizzabile a 10 zone, offrendo un’ampia gamma di schemi cromatici ed effetti. Sotto la scocca, monta degli switch ultra-silenziosi, progettati per offrire un’esperienza di digitazione al top. Questi switch, garantiti per 20 milioni di pressioni, offrono una resistenza e una durata eccezionali, mantenendo un basso attrito che contribuisce a ridurre il rumore durante l’uso. Questo li rende ideali per chi desidera giocare senza voler disturbare gli altri.

Per migliorare ulteriormente il comfort, è incluso un poggiapolsi magnetico, il quale si aggancia facilmente alla tastiera e offre un supporto ottimale, garantendo una postura corretta delle mani. Questo aiuta a prevenire l’affaticamento, permettendo di giocare più a lungo e con maggiore comodità.

E da non tralasciare il fatto che dispone di un layout italiano QWERTY, permettendoti di padroneggiarla al meglio anche dalla prima sessione!

Migliora la tua postazione di gaming con la tastiera SteelSeries Apex 3 e prendila in sconto ad appena 49,99€!