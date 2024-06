Questa tastiera da gaming è IMPERMEABILE, RGB e costa solo 36€!

Hai sempre voluto avere una tastiera da gaming? Su Amazon è appena arrivato l’affare della vita: con soli 36,33€, infatti, potrai avere la tastiera Logitech G213 Prodigy. Quest’ultima ha tantissime caratteristiche incredibili, tra cui il fatto di essere completamente impermeabile!

Tutte le caratteristiche della tastiera Logitech

Come anticipato, la tastiera di Logitech è in grado di resistente agli schizzi alle briciole e allo sporco, rendendola perfetta per il gamer medio, che ama mangiare davanti al proprio PC!

Proprio per i gamer, la matrice anti-ghosting garantisce che ogni pressione del tasto venga registrata con precisione, anche quando premi più tasti contemporaneamente. Ciò significa che puoi eseguire azioni complesse senza temere che qualche comando venga perso, assicurando un gameplay fluido e senza interruzioni. Inoltre, i tasti ad alte prestazioni offrono una sensazione tattile precisa e reattiva, simile a quella degli switch meccanici, assicurando un controllo impeccabile in ogni mossa.

Ma è anche una tastiera volta all’intrattenimento, come si evince dai controlli multimediali dedicati che ti permettono di riprodurre, mettere in pausa e disattivare istantaneamente musica e video con un click.

Infine, grazie a cinque zone di illuminazione individuali, potrai scegliere tra una gamma di oltre 16,8 milioni di colori, creando un’atmosfera unica che rispecchia il tuo stile personale. La tecnologia LIGHTSYNC ti permette anche di sincronizzare l’illuminazione con altri dispositivi Logitech G, trasformando il tuo setup di gioco in uno spettacolo visivo coordinato e sbalorditivo.

Domina tutte le tue partite competitive con la tastiera da gaming Logitech G213 Prodigy, a un prezzo di appena 36,33€ grazie allo sconto Amazon del 59%!