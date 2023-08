Questa stupenda tastiera meccanica ispirata al Nintendo NES è finalmente in preordine su Amazon.it

L’azienda innovativa 8BitDo ha rivelato la nuova tastiera meccanica “Retro Mechanical Keyboard“, ispirata alle iconiche console Nintendo NES e Famicom degli anni ’80. Questo affascinante accessorio offre sia la connettività cablata che wireless e un’opzione per personalizzare le mappe dei tasti. Un tocco intrigante è dato da due grandi tasti rossi inclusi, che si collegano alla tastiera e possono essere personalizzati per shortcut o caratteri speciali frequentemente utilizzati.

A distanza di alcuni giorni, questa stupenda tastiera meccanica ispirata al Nintendo NES è finalmente disponibile per il preordine anche in Italia: su Amazon puoi prenotarla già adesso a 99€, ma fa in fretta, rischi che vada sold out molto in fretta.

La Retro Mechanical Keyboard è disponibile in due varianti di colore: la “N Edition” che richiama il design del Nintendo Entertainment System (NES), e la “Fami Edition” ispirata alla Nintendo Famicom. Pur non essendo accessori ufficiali, i colori si abbinano perfettamente alle classiche console: la versione NES presenta una combinazione bianca/grigio scuro/nero, mentre la versione Famicom adotta il bianco e il rosso.

Come nota di stile, la tastiera include anche i caratteri giapponesi sotto le marcature in inglese per i tasti alfanumerici standard, per un tocco autentico. Le manopole integrate e l’indicatore di alimentazione della tastiera aggiungono un tocco retrò. Inoltre, i tasti possono essere sostituiti con facilità per una personalizzazione completa.

La tastiera opera tramite Bluetooth, connessione wireless a 2,4 GHz o cavo USB. Anche se ufficialmente supporta solo Windows e Android, 8BitDo ha confermato la compatibilità con macOS. Dotata di una batteria da 2000 mAh, può durare fino a 200 ore con una ricarica di quattro ore. Prenotala subito a 99€, la riceverai a casa il 6 novembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.