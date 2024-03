Questa Giacca da Moto GORICA è ULTRA-PROTETTIVA e costa 44€!

Stavi proprio cercando una giacca per le tue passeggiate in sella alla tua due ruote? Allora sarai felice di sapere che questo modello di GORICA è protagonista di uno sconto del 54% che, unito al codice “MARZO24“, la fa precipitare a un prezzo di 44,95€ al posto di 109,00€!

Tutte le caratteristiche della giacca da moto

Realizzata con tessuto traforato traspirante, questa giacca è progettata per essere indossata durante le giornate più calde, assicurando un flusso d’aria ottimale. Grazie al mix di poliestere, nylon e materiali tecnici innovativi come Safetylite, Mexdura e Hitex, offre una combinazione di resistenza, leggerezza e traspirabilità.

Il design slim si adatta perfettamente al corpo, garantendo una guida senza restrizioni. Le protezioni removibili su spalle e gomiti, certificate secondo gli standard italiani, forniscono una protezione affidabile in caso di impatto. Inoltre, la giacca è dotata di una tasca posteriore per l’inserimento di un paraschiena, aumentando ulteriormente il livello di sicurezza.

Le protezioni esterne in metallo sulle spalle conferiscono un aspetto moderno e aggressivo alla giacca, mentre la parte posteriore della zona lombare è dotata di una morbida fascia protettiva per garantire una maggiore stabilità del bacino durante la guida.

Con numerose tasche interne ed esterne, la giacca offre ampio spazio per riporre comodamente gli oggetti essenziali durante il viaggio. Le regolazioni su bacino, braccia e polsi consentono di personalizzare la vestibilità per ottenere il massimo comfort durante la guida.

Infine, la chiusura regolabile al collo assicura una vestibilità adatta alle diverse esigenze e favorisce il comfort durante l’intero tragitto.

Guida in sicurezza grazie a questa giacca da moto GORICA. Una volta che avrai aperto la pagina di acquisto, non ti basterà far altro che scegliere la tua taglia e inserire il codice “MARZO24” per pagarla solamente 44,95€!