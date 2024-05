GENIO S di Nescafé Dolce Gusto per bibite ed espresso direttamente a casa

Una macchinetta in grado di accontentare i gusti di tutti in casa perché tra espresso e bibite, sa fare praticamente di tutto! Genio S firmata Nescafé Dolce Gusto è la scelta più ovvia se in casa siete in tanti o se, magari, ti piace cambiare ogni giorno che passa. Dimensioni che rimangono compatte e facilità di utilizzo elevata.

Gusto S di Nescafé Dolce Gusto: macchinetta essenziale in casa

In termini di dimensioni supera la classica di Nespresso però fatti dire che questo modello di Nescafè si sviluppa soprattutto in verticale occupando poco spazio con la sua base e risultando perfetta in qualunque angolo della tua cucina.

Appena la ricevi te ne innamori e non vedi l’ora di metterla alla prova con tutto quello che fa. Per usarla devi acquistare le capsule create appositamente e ne trovi di svariate anche di Caffè Borbone e così via. Scegli tra espresso, the, cioccolate calde, bibite aromatizzate in mille modi diversi.

Direttamente sulla capsula che usi è segnato quale livello devi impostare. Come vedi, sulla parte frontale della macchina c’è questo sistema a tacche: seleziona quella che ti viene suggerita e da via all’erogazione.

Il contenitore ha una capienza di 0,8l e non manca all’appello il raccoglitore di goccia.

