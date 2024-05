Dì ADDIO alle DOPPIE PUNTE grazie a StylePro di Beurer (al -48%)!

I tuoi capelli sono afflitti dalle fastidiosi doppie punte e non sai come eliminarle? Con StylePro HT 22 di Beurer potrai dirle addio con una sola passata. E grazie allo sconto del 48%, pagherai questo fantastico dispositivo solo 49,99€ al posto degli originari 95,99€!

Tutte le caratteristiche di StylePro di Beurer

StylePro HT 22 di Beurer è progettato per eliminare le doppie punte senza bisogno di tagliare i capelli, lasciandoli sani, lucenti e gestibili. Con la sua tecnologia innovativa, il dispositivo rimuove con cura le punte danneggiate, preservando la bellezza naturale della tua chioma.

La sua particolarità risiede nella capacità di tagliare le doppie punte in modo accurato, una ciocca alla volta, evitando danni alla parte sana dei capelli. Questo processo non solo previene la diffusione delle doppie punte lungo il fusto, ma contribuisce anche a mantenere i capelli nella loro forma migliore, rendendoli più forti e resistenti alla rottura e all’effetto crespo.

E grazie al suo funzionamento senza fili che offre fino a 2 ore di utilizzo, ti permette di prenderti cura dei tuoi capelli in qualsiasi luogo. Il suo design portatile lo rende l’accessorio ideale da portare sempre con te, e il blocco di viaggio assicura che la testina rimanga protetta durante il trasporto.

Il suo utilizzo è super-intuitivo: far scorrere il dispositivo tra i capelli è sufficiente per rimuovere delicatamente le doppie punte. La pulizia è altrettanto facile, grazie alla spazzolina inclusa che aiuta a mantenere la testina del trimmer sempre pulita. Inoltre, in confezione avrai anche un cavo di ricarica incluso.

Saluta definitivamente le fastidiose doppie punte con StylePro HT 22 di Beurer. Prendilo ora che costa solo 49,99€ grazie allo sconto del 48%!