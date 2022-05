Questa è una delle migliori alternative allo Studio Display

Da quando Apple ha presentato lo Studio Display durante l’evento Peek Performance di marzo, gli utenti sono semplicemente impazziti dietro questo prodotto. Il motivo è semplice: oltre ad essere un gadget eccellente sotto tutti i punti di vista (peccato per quella webcam), è un elemento di design unico al mondo, bello da vedere su una scrivania premium così come da utilizzare per il lavoro quotidiano.

Ovviamente, essendo pensato per i professionisti che usano computer Apple di punta (pensiamo al Mac Studio correlato, ad esempio), ha un prezzo non proprio contenuto: 1799€ sono tanti e lo capiamo. Ma cosa offre il mercato? Alla stessa cifra niente, se non si vuole andare su monitor EIZO da Cinema per la color correction. Se si vuole spendere bene e si cerca un pannello eccellente ma dotato di tecnologie all’avanguardia, c’è il MateView di Huawei, una soluzione da 28″ con risoluzione 4K e un design simil-Apple che si sposa perfettamente con chi possiede laptop o desktop della mela. Oggi è in super sconto su Amazon a soli 549,99€ al posto di 699,00€.

Studio Display? No, grazie: c’è Huawei MateView a 550€

Il MateView è semplicemente pazzesco: parliamo di un monitor 4K UltraHD con 1,5 milioni di pixel, rapporto schermo-corpo del 94% e spessore di soli 6 mm. La risoluzione è di 3840 x 2560 pixel.

Il monitor assicura colori reali e vividi, è conforme con la gamma cromatica DCI-P3 del 98% e ci sono ben 1,07 miliardi di colori. È certificato VESA DisplayHDR 400 e ha un picco di luminosità di 500 nits.

C’è una Smart Bar per le interazioni touch; scorrendo si interagisce con la UI; si può passare dal PC collegato in mirroring al tablet, al telefono con uno sfioramento.

Il design è minimal ed elegante, grigio chiaro lucido con schermo e base collegati con cerniera resistente. Ci sono diverse porte per la connessione, si può regolare l’altezza e l’inclinazione e ci sono due speaker nella base.

Insomma: questo MateView è uno dei migliori per rapporto qualità-prezzo, ma fate in fretta: la promo di 549,99€ durerà ancora poche ore.