Studio Display: arriva l'aggiornamento che migliora la webcam

In queste ore, Apple ha distribuito al pubblico la nuova iterazione del firmware di iOS 15.5 anche per lo Studio Display, il monitor per professionisti presentato durante il keynote di marzo scorso.

Il software presenta il numero di versione 19F5070b e arriva una settimana dopo il debutto del precedente. Questo software mira a fornire un’esperienza utente migliore, ma soprattutto è stato pensato per potenziare la qualità della webcam, vero punto di critica di questo prodotto.

Studio Display: questo firmware risolverà tutti i problemi?

Segnaliamo che tutti i modelli di Studio Display possono ricevere gli update OTA (over the air), ma questo particolare aggiornamento è disponibile solo per coloro che hanno installato la beta 12.4 di macOS Monterey. Ma come fare per aggiornare il pannello? Niente di più semplice: andate nelle impostazioni (dopo aver abilitato un account sviluppatore, naturalmente) e accedete alle Preferenze di sistema. Una volta fatto, cercate Aggiornamento software e procedete. That’s it.

Ricordiamo che, nel mese di marzo, dopo le prime segnalazioni di utenti e recensori, Apple aveva promesso di voler risolvere il problema della webcam difettosa. Giusto per completezza, il monitor ha una lente ultragrandangolare da 12 Megapixel con Center Stage e, sebbene sulla carta dovrebbe essere semplicemente perfetta, in realtà nella vita vera produce immagini molto poco accattivanti, sbiadite e sgranate. Anche secondo la società sembra esserci un problema ancora sconosciuto che non permette al sistema di funzionare a dovere. Con il nuovo fimrmware però, si dovrebbe mitigare la regolazione della camera, la riduzione del rumore, il contrasto e l’inquadratura stessa.

