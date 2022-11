Quante PS5 sono state vendute? Numeri strepitosi e scorte in arrivo

Con un aggiornamento dei suoi risultati finanziari relativi allo scorso trimestre, Sony ha annunciato di aver distribuito circa 3.3 milioni di console PS5, un dato che permette di superare il totale di 25 milioni dal lancio avvenuto il novembre di due anni fa.

E ci sono buone notizie per gli appassionati, perché i numeri di inventario suggeriscono come la compagnia giapponese stia facendo grandi scorte per le imminenti festività natalizie. Se vuoi provare a farti un regalo, mettiti in coda su Amazon per ricevere il tuo invito per acquistare PS5 con Horizon Forbidden West.

PS5: ottime vendite e scorte in aumento

L’analista del settore Benji Sales ha spiegato che Sony si prepara effettivamente a spedire molte console PlayStation 5 nei prossimi mesi: il lancio del recente Call of Duty Modern Warfare 2 e di God of War Ragnarok, sempre più vicino, contribuiranno a far crescere ulteriormente le vendite hardware di Sony.

“Per quei fan che devono ancora mettere le mani su una console, sappiate che stiamo pianificando un significativo aumento della produzione di PS5 quest’anno e stiamo lavorando incessantemente per assicurarci che PlayStation 5 sia disponibile per tutti coloro che ne desiderano una.”

Si legge in una nota diramata dalla compagnia.

Non ci sono però solo buone notizie, perché i profitti della divisione gaming sono crollati del 49% a circa 284 milioni di dollari. Un calo, spiega la compagnia, dovuto all’aumento dei costi di sviluppo e all’acquisizione di nuovi team di sviluppo, inclusa Bungie, oltre all’impatto negativo dei tassi di cambio a confronto con il dollaro che ha portato, come sappiamo, all’aumento del prezzo di PS5.

