Quando torna Verdansk in Call of Duty Warzone? Rumor e indiscrezioni

All'inizio di dicembre 2021, l'amata mappa di Verdansk è stata rimossa da Call of Duty Warzone, sostituita da Caldera come principale luogo di battaglia del popolare sparatutto battle royale.

Una mappa che per vari motivi non ha mai raggiunto la popolarità della precedente: vuoi per i problemi avuti sin dal lancio, vuoi per il fascino che mantiene ancora viva la “vecchia” Verdansk. Ci sono possibilità per un ritorno? Vediamo cosa dicono le indiscrezioni.

Ritorno di Verdansk in Call of Duty Warzone: i rumor e le conferme

Per il momento, Raven Software non ha mai parlato ufficialmente del ritorno della mappa di Verdansk in Call of Duty Warzone. Nel corso di un'intervista, uno sviluppatore aveva addirittura spiegato che tornare indietro creerebbe grossi problemi dal punto di vista tecnico legato alle enormi dimensioni della reinstallazione.

Poi, la buona notizia: durante una diretta streaming, Alex Summers di Activision ha fatto sapere che Verdansk sarebbe tornata su alcune piattaforme nel 2023. Cosa voglia dire al momento non è chiaro: si potrebbe pensare a un ritorno su PC e console, ma anche a Warzone mobile, da poco confermato ufficialmente.

Non è da escludere nemmeno che Verdansk possa essere la mappa principale di Call of Duty Warzone 2, cui lancio è atteso proprio nel 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con PlayStation 4 e Xbox One probabilmente escluse. Dovremo comunque aspettare ancora qualche settimana prima di saperne di più.

Perché Verdansk è stata rimossa?

La mappa di Verdansk è stata rimossa l'8 dicembre 2021, in coincidenza con il debutto di Caldera per accompagnare il lancio di Call of Duty Vanguard. Verdansk è rimasta nel cuore degli appassionati ancora oggi, specialmente se si considera che solo il 22 aprile 2021 era stata aggiornata in Verdansk '84, che aveva riscosso un considerevole successo.

Ora, come detto, si spera nel ritorno e il 2023 potrebbe essere la data giusta. In che forma però non è ancora dato saperlo.