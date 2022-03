COD Warzone Mobile arriva su iOS e Android: adesso è ufficiale!

Con un post pubblicato sul blog ufficiale della serie, Activision ha annunciato che è in lavorazione COD Warzone Mobile: si tratta di una versione specifica del noto sparatutto free-to-play pensata per dispositivi iOS e Android.

Per il momento non ci sono ulteriori informazioni sul gioco, dato che l'annuncio è servito ad aprire la campagna di assunzione per i diversi team interni che saranno impegnati nella produzione, come Solid State Studios, Beenox, Digital Legends e Demonware.

COD Warzone Mobile, i primi dettagli da Activision

“Stiamo creando una nuovissima esperienza mobile AAA che porterà l'azione emozionante, fluida e su larga scala di Call of Duty Warzone ai giocatori mobile. Unisciti al nostro team pluripremiato di veterani del mobile e talenti emergenti in questa missione ambiziosa. Stiamo cercando operatori qualificati in tutti gli aspetti dello sviluppo del gioco. Questa esperienza di battle royale su larga scala è stata realizzata in modo nativo per dispositivi mobile con una tecnologia all'avanguardia progettata per intrattenere i giocatori di tutto il mondo per molti anni a venire. Dai ruoli di produzione all'ingegneria, design, arte, marketing e altro, stiamo cercando creatori di giochi, fan appassionati e persone davvero fantastiche da inserire nel nostro team eterogeneo, deciso a offrire ai fan la prossima esperienza di gioco mobile di livello mondiale”.

Per adesso dunque non ci sono dettagli particolari sul gioco, che possiamo presumere arriverà forse il prossimo anno magari accompagnando il lancio di Warzone 2, cui sviluppo è già stato confermato ufficialmente insieme a quello di Modern Warfare 2.

Non è chiaro nemmeno se vi sarà una sorta di convergenza tra il capitolo mobile e il gioco principale, ma l'impressione è che Activision voglia tenere le due cose separate. Speriamo di saperne comunque di più quanto prima.