Call of Duty Warzone 2 uscirà solo su PC, PS5 e Xbox Series X/S?

Le ultime voci di corridoio sostengono che Call of Duty Warzone 2 uscirà nel 2023, ma potrebbe trattarsi di un progetto destinato esclusivamente al PC e alle piattaforme di ultima generazione.

Tom Henderson, giornalista e noto insider, ha affermato di non essere del tutto sicuro del fatto che il gioco verrà pubblicato anche su PlayStation 4 e Xbox One, suggerendo che potrebbe essere disponibile solamente per PlayStation 5 e Xbox Series X/S, oltre ovviamente al PC. Modern Warfare 2 invece, in uscita quest'anno, sarà ancora un gioco cross-gen.

Call of Duty Warzone 2 solo per next-gen? Sempre più probabile

Activision ha confermato ufficialmente l'inizio dei lavori su un nuovo capitolo di Call of Duty Warzone lo scorso febbraio e proporrà contenuti tratti proprio dal sequel di Modern Warfare. Da allora, si sono susseguite diverse indiscrezioni su cosa potrebbe proporre il seguito del popolare battle royale.

Una voce sostiene infatti che Call of Duty Warzone 2 avrà un'ambientazione desertica, precisamente nel deserto di Atacama, in Cile. Considerato che nel Modern Warfare 2 originale c'erano delle missioni ambientate nel deserto è una indiscrezione sicuramente plausibile, ma che per il momento non trova conferma da fonti ufficiali.

C'è poi la questione dei cosmetici: i giocatori che hanno acquistato, nel corso degli anni, contenuti da utilizzare in Warzone temono di non riuscire a trasferirli poi nel seguito, specie se dovesse uscire solo su console di ultima generazione. In ogni caso, Activision e lo sviluppatore non si sono ancora pronunciati sulla cosa.

In attesa di saperne di più, continuano ad arrivare aggiornamenti per correggere i problemi riscontrati dai giocatori in Warzone. L'ultimo ha addirittura costretto Raven Software a disabilitare l'uso dei veicoli.