COD Warzone, lo streamer Moonryde critica il gioco dopo Caldera

Call of Duty Warzone (da adesso COD Warzone) ha visto di recente il lancio della nuova stagione, che ha portato con sé anche l'inedita mappa Caldera. L'aggiornamento però pare non abbia soddisfatto i tanti giocatori dell'iterazione free-to-play della nota serie bellica di Activision: basta dare un'occhiata in giro per scovare diverse critiche nei confronti dello sparatutto online.

Anche il noto streamer Moonryde, specializzato proprio in Warzone, ha voluto parlare di questa situazione con quello che potremmo definire quasi letteralmente uno sfogo rivolto al gioco, nella speranza che le cose migliorino con le prossime patch.

COD Warzone, cosa ne pensa Moonryde del nuovo aggiornamento

Il filmato allegato a questo articolo ci fornisce un'analisi interessante. Prima di tutto, il focus è incentrato sulle versioni console di COD Warzone, che sembrerebbero zeppe di problemi e bug tecnici che in più di una situazione non permetterebbero di giocare regolarmente.

“L'ottimizzazione su console è oscena. E vi dico perché, secondo me. Non sono un veggente come dice qualcuno, ma secondo me volevano far uscire la mappa sul nuovo motore grafico, non l'hanno fatto perché hanno avuto problemi e all'ultimo secondo hanno cambiato idea adattando il tutto “al volo” al vecchio motore. Di conseguenza, l'ottimizzazione che era stata prevista per il nuovo engine qui non c'è“.

Il discorso poi si sposta sul sistema anti-cheat introdotto di recente: sotto questo aspetto il parere è positivo e Moonryde stesso ha ammesso di aver notato un calo sensibile di fenomeni di cheating durante le partite. D'altra parte, però, la nuova tecnologia sembra abbia appesantito e reso instabili i server e pare sia diventato molto difficile giocare con livelli di ping sotto gli 80, specialmente la sera.

Il filmato si conclude poi sull'aspetto audio, ritenuto in fondo non particolarmente migliorato rispetto il precedente aggiornamento, e con un invito quasi provocatorio di non “shoppare”, ovvero sia acquistare gli oggetti a pagamento in-game, per mandare un segnale ad Activision e invitare l'azienda a migliorare la situazione.

Voi cosa ne pensate, vi trovate d'accordo con il pensiero del noto streamer sullo stato attuale di COD Warzone? Nel frattempo, avete anche voi incontrato l'Errore 47?