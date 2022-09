Quali sono le novità di iOS 16.1 Beta 1?

Apple ha da poco rilasciato la prima beta di iOS 16.1; questa versione del software è dedicata esclusiva a programmatori e sviluppatori ma non sappiamo ancora quali novità presenta sotto la scocca. Scopriamole insieme adesso.

Per usufruire della nuova iterazione del software occorre essere dei beta tester registrati presso il portale ufficiale. La nuova versione del firmware è arrivata pochi giorni dopo il debutto ufficiale di iOS 16 al grande pubblico. Noi, come sempre, vi invitiamo a non installare alcun sw non definitivo sui vostri gadget, in quanto potrebbero presentare tante criticità, bug, problemi e molto altro ancora.

iOS 16.1 Beta 1: ecco le ultime features

Abbiamo modo di vedere che iOS 16.1 introdurrò tante funzionalità esclusive; pensiamo al widget con le attività spotive in tempo reale, le notifiche interattive per tenere d’occhio al volo gli eventi sportivi, le partite e non solo, il tutto sulla vostra Lock Screen e nella Dynamic Island. Ad oggi non sono ancora presenti per tutti perché gli sviluppatori ci stanno lavorando, quindi non si vedono neanche nella prima bta di iOS 16.1.

Fra le altre cose, l’update introduce la nuova funzione Clean Energy Charging negli USA: questa serve per far in modo che il telefono si carichi solo nei momenti in cui c’è elettricità a basse emissioni di CO2. Effettivamente, questa è una bellissima notizia e opzione per ridurre gli sprechi ambientali. Inoltre, serve per porre le basi sul nuovo standard per la smart home di Apple, in arrivo nel corso del prossimo autunno.

Ci sarà la possibilità di eliminare l’applicazione Wallet proprietaria e ci saranno grandi modifiche alla UI della lock screen. Nelle news correlate, vi segnaliamo che l’azienda ha rilasciato anche la prima beta di watchOS 9.1 e di tvOS 16.1. Fra le altre cose, anche iPadOS si aggiorna.

Se volete fare un buon affare, comprate iPhone 13 da 256 GB a 939,00€ da Amazon con spedizione gratuita.

