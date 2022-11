Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 UFFICIALE: dettagli e caratteristiche

Dopo tante indiscrezioni e rumors, finalmente il nuovo processore di punta di casa Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 2 è diventato ufficiale. Il chipmaker è uno dei principali brand che realizza SoC per telefoni e questo modello in particolare andrà ad alimentare i device premium del prossimo anno.

Come suggerisce anche il nome, il SoC Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm è l’erede del Gen 1 visto lo scorso anno; migliora l’efficienza energetica e le prestazioni dei dispositivi. È particolarmente votato al miglioramento delle attività correlate all’AI.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2: conosciamolo meglio

Partiamo dalla CPU: il chipset include un grande core Cortex-X3 con frequenza di Clock a 3,2 GHz, quattro core a 2,8 GHz e tre per l’efficienza energetica. La CPU dichiara essere il 35% più veloce della precedente generazione e anche più efficiente.

La GPU Adreno invece, è in grado di offrire prestazioni superiori del 25% rispetto alla Gen 1. Troviamo il supporto per il ray tracing e c’è il supporto anche per le nuove RAM LPDDR5X e per lo Storage UFS 4.0.

È realizzato con un nodo architettonico a 4 nanometri e può consentire l’utilizzo di pannelli QHD+ a 144 Hz o in 4K a 60 Hz. C’è il supporto per schermi esterni 4K a 60 Hz con gamma colori 2020, HDR10+ e Dolby Vision.

Può gestire fino a tre fotocamere che hanno tutte risoluzione di 200 megapixel ma anche lenti da 108 Mpx con ritardo dello scuter pari a 0. Arriva anche il supporto per i sensori Sony o Samsung di nuova generazione. Non di meno, l’azienda dichiara di aver sviluppato a fondo il processore Hexagon per le prestazioni dell’AI che ora sarà più veloce. Lo Snapdragon 8 Gen 2 è il primo che supporta la tecnologia Wi-Fi 7.

All’interno troviamo un modem X70 per il modem 5G (lo abbiamo visto in anteprima al MWC di febbraio); le prestazioni 5G saranno notevolmente potenziate e si potranno usare due SIM 5G in simultanea sui top di gamma che disporranno di queste feature.

Presto vedremo questa soluzione sui flagship di Motorola, Xiaomi, Asus ROG, Samsung, OPPO e OnePlus.

