Qual è la VPN più veloce? ecco perché scegliere ExpressVPN

ExpressVPN è una delle migliori VPN sul mercato per completezza, sicurezza e velocità. Si tratta di un servizio che può contare su milioni di utenti e su tantissime recensioni positive (4,6 su 5 su TrustPilot e 4,7 su 5 su AppStore). Uno dei punti di forza del servizio è rappresentato proprio dalla velocità di connessione.

Grazie ad un network di migliaia di server sparsi in 94 Paesi al mondo, infatti, ExpressVPN consente di sfruttare appieno la propria connessione, accedendo alla VPN senza limitazioni di traffico e senza riduzioni di banda, beneficiando così di un’esperienza di navigazione davvero completa, oltre che sicura e privata.

Attualmente, inoltre, ExpressVPN presenta un costo 7,99 euro al mese invece che 12,44 euro scegliendo la fatturazione annuale. Di fatto, il servizio costa appena 0,26 euro al giorno. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

ExpressVPN: tutte le caratteristiche della VPN più veloce

ExpressVPN ha tutto quello che serve per garantire l’accesso ad una VPN davvero completa. Il servizio si caratterizza per:

accesso ad Internet senza limiti di tempo, traffico dati e senza riduzioni della banda disponibile

disponibile un network di server diffuso in 94 Paesi che consente di aggirare senza problemi le limitazioni ai servizi web

diffuso in che consente di aggirare senza problemi le limitazioni ai servizi web possibilità di navigare in anonimo anche con il mascheramento dell’indirizzo IP

anche con il mascheramento dell’indirizzo IP connessione protetta dalla crittografia AES a 256 bit

politica zero log che azzera il tracciamento dei dati dell’utente

che azzera il tracciamento dei dati dell’utente utilizzo di DNS privati e crittografati

Con l’offerta attuale, ExpressVPN presenta un costo di 7,99 euro al mese, pari a 0,26 euro al giorno, scegliendo la fatturazione annuale anticipata (con possibilità di pagare con PayPal per scegliere il pagamento in 3 rate). Per accedere all’offerta è sufficiente accedere al sito ufficiale, disponibile tramite il link qui di sotto. Per tutti gli utenti c’è la possibilità di richiedere il rimborso integrale di quanto pagato entro 30 giorni dall’attivazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.