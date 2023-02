Qual è la MIGLIORE VPN per iPhone? Questa è in SCONTO del 35%

Individuare la VPN migliore da utilizzare con il proprio iPhone richiede la massima attenzione. Analizzare il solo prezzo per l’accesso al servizio non è sufficiente. Per fare la scelta giusta è necessario valutare la qualità del servizio e tutte le funzionalità che vengono messe a disposizione degli utenti.

Tra le migliori VPN per iPhone disponibili in questo momento c’è ExpressVPN, vera e propria istituzione del settore, che garantisce un servizio al top che da anni è anche molto apprezzato dagli utenti tanto che la VPN può contare su un giudizio medio di 4,7 stelle su 5 sull’AppStore su quasi 250 mila recensioni.

Con l’offerta attuale, scegliendo il piano annuale per l’accesso al servizio, è possibile attivare ExpressVPN al prezzo scontato di 7,94 euro al mese con uno sconto del 35% sul prezzo standard applicato a chi sceglie l’abbonamento mensile. L’offerta, disponibile per un periodo di tempo limitato, è accessibile dal link qui di sotto.

ExpressVPN: la VPN giusta per iPhone ora costa di meno

ExpressVPN è, da tempo, un riferimento per gli utenti iPhone alla ricerca di una nuova VPN. L’applicazione, infatti, garantisce l’accesso ad Internet in modo sicuro e privato, grazie alla crittografia e ad una politica no logo che assicura l’assenza di un tracciamento delle attività dell’utente. Da notare, inoltre, che ExpressVPN è anche molto veloce. L’accesso ad Internet (in modalità privata e sicura) avviene sempre senza limiti garantendo un utilizzo davvero completo della rete con il proprio iPhone.

Grazie all’offerta in corso è possibile attivare ExpressVPN al prezzo scontato di 7,94 euro al mese. Per accedere all’offerta è sufficiente scegliere il piano annuale della VPN che consente di massimizzare il risparmio grazie ad uno sconto del 35% rispetto al piano mensile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.