Qatar 2022: come vedere USA-Galles in streaming senza limitazioni

Proseguono i Mondiali di Calcio Qatar 2022 con la partita USA-Galles per la fase a gironi del Gruppo B. Questo match è in programma per lunedì 21 novembre alle ore 20:00 dove il fischio d’inizio darà il via allo scontro per la lotta al trofeo come campioni del mondo.

La partita verrà trasmessa in TV su Rai 1 e in streaming su Rai Play. Perciò potrai decidere di guardarla tramite digitale terrestre o internet. Nondimeno, se ti trovi all’estero per lavoro o vacanza dovrai per forza scegliere Rai Play. Tuttavia, senza una VPN ti sarà impossibile accedere perché sei oltre i confini imposti da questa piattaforma.

Puoi aggirare qualsiasi limitazione geografica, compresa questa, installando sul tuo dispositivo NordVPN. Si tratta di un’ottima VPN dotata di server sempre aggiornati che abbattono restrizioni e censure. Un servizio comodo per poter accedere alle tue piattaforme di streaming preferite da qualsiasi posto.

Qatar 2022: guarda USA-Galles dall’estero

Trovarsi all’estero proprio durante queste occasioni speciali come Qatar 2022 può rivelarsi un vero disagio. Non per chi ha attiva VPN sui suoi dispositivi. Questo provider è in grado di trasformare la tua connessione rendendola stabile e senza limitazioni.

Accedi a uno dei suoi server posizionati in Italia e vedrai che da qualsiasi posto fuori Paese potrai accedere a Rai Play, per vedere USA-Galles, e ad altre piattaforme che prima non riuscivi a utilizzare. Il tutto a un prezzo decisamente conveniente dato anche il periodo fortunato.

Infatti, oggi stesso puoi attivare NordVPN con il 63% di sconto e 3 mesi gratis. Non solo potrai navigare senza limiti, ma la tua connessione sarà protetta da un tunnel crittografato che la rende anonima al 100%. Inoltre, la funzionalità Threat Protection è un’ottima difesa contro tracker, malware, aziende commerciali e annunci pubblicitari. Mettiti al sicuro e ottimizza la tua navigazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.