Qatar 2022: guarda Inghilterra-Iran in streaming dall'estero

Lunedì 21 novembre 2022, alle ore 14:00, ci sarà il calcio d’inizio della Coppa del Mondo Qatar 2022 per Inghilterra-Iran. Siamo nella fase a gironi del Gruppo B e ancora ci troviamo all’inizio di questo speciale torneo. Anche se l’Italia non si è qualificata, sono tantissimi gli appassionati di questo sport a voler vedere tutti gli appuntamenti in programma.

L’unico problema è se ti trovi all’estero. Avendo la Rai acquistato i diritti, l’unico modo per vedere i Mondiali di Calcio 2022 in italiano è tramite Rai 2 in TV (per Inghilterra-Iran) o Rai Play in streaming. Le limitazioni imposte da queste piattaforme sono molto rigide e bloccano l’accesso ai contenuti se la connessione avviene fuori dal territorio italiano.

Tuttavia, esiste una soluzione molto utile che ti permetterà di non perdere Inghiltirra-Iran, valida per i Mondiali di Calcio Qatar 2022. Si tratta di AtlasVPN, la VPN amica dello streaming che è in grado di trasformare la tua connessione internet senza limitazioni geografiche e censure. Ottienila subito in offerta al 85% di sconto con 6 mesi gratis.

Qatar 2022: come superare le limitazioni geografiche dello streaming se sei all’estero

Internet è un mondo davvero infinito al quale però accediamo in una piccola parte. Lo dimostrano le restrizioni imposte da Rai Play che non ci permettono di vedere Inghilterra-Iran dall’estero. Ma noi abbiamo un asso nella manica che ci garantisce la visione di tutte le partite dei Mondiali Qatar 2022 da qualsiasi luogo.

Attivando AtlasVPN sui tuoi dispositivi potrai accedere tranquillamente a Rai Play come se tu fossi in Italia. Dovrai selezionare solamente un server italiano tra quelli elencati. In questo modo la tua connessione sembrerà partire dall’Italia mentre ti trovi in un altro Paese fuori dai confini limite per accedere ai contenuti di Rai Play.

AtlasVPN è una VPN completa che offre una navigazione senza limiti, ma estremamente sicura. Sarai protetto da qualsiasi minaccia del Web e anche da occhi indiscreti che cercano di rubarti i dati personali e bancari. Approfitta subito dell’offerta Black Friday con l’85% di sconto e 6 mesi gratis in più.

