Puro, idee regalo utili, sorprendenti e convenienti: scommettiamo?

Cosa significa trovare l’idea giusta per Natale? Significa individuare il miglior regalo possibile all’interno di un compromesso che deve mettere insieme l’utilità dell’oggetto, l’effetto “wow” che mette in campo, la convenienza dell’acquisto, la bontà del brand e l’affinità del tutto con chi andrà a ricevere il pacco. Non è semplice, si sa. Tuttavia ci sono brand, come Puro, che per loro stessa natura hanno a disposizione una vetrina di opzioni efficace, con idee valide a prescindere e tra le quali è possibile scegliere con semplicità. Il motivo è chiaro: un brand che è garanzia, design essenziale che ben si sposa con ogni stile, prezzi abbordabili che in aura natalizia incontrano sconti extra. Se al tutto ci si aggiunge la varietà di opzioni tra le quali optare, ecco che sfogliare la margherita di Puro diventa un esercizio di stile destinato ad offrire soddisfazione.

Non ci credi? Ecco un rapido excursus entro cui trovare l’idea regalo che stai cercando. Focalizza la persona per il quale il regalo andrà pensato. Pensa alle sue abitudini, alle sue esigenze, ai suoi gusti. Non solo: utilizzando il coupon “TELEFONINO20” puoi ottenere un immediato sconto pari al 20% rispetto al prezzo disponibile sul sito.

E ora prova a cercare il giusto “match” con cinque idee regalo come le seguenti:

Auricolari Bluetooth Studio

Non un paio di auricolari qualsiasi, ma già dotati di tecnologia ANC (Active Noise Cancellation): ecco gli Auricolari Bluetooth Studio di Puro. Questo significa che basta indossarli per ritrovarsi in un mondo nuovo, ovattato, fatto di silenzio profondo e di musica che scivola sul timpano senza imperfezioni. Compatibili con Siri e Google Now, si tratta di auricolari compatti e comodi da usare, con una caratteristica che li rende unici rispetto ad ogni altro modello: il gommino è un elemento facoltativo. Si possono dunque tranquillamente indossare senza alcun gommino inserito, ma se la conformazione del padiglione auricolare lo richiede si potrà usare il gommino per veicolare meglio il flusso sonoro e per bloccare nel migliore dei modi l’auricolare durante i movimenti.

Massima ergonomia, insomma, grazie alla struttura modulare ed a cuscinetti in silicone di tre misure (S, M, L) per ogni necessità. Massima reattività, inoltre, ai comandi touch: è sufficiente un delicato tocco sull’estensione esterna dell’auricolare per impartire le istruzioni desiderate in fase di riproduzione.

La connessione con lo smartphone avviene tramite Bluetooth 5.2 (retrocompatibile) per una massima stabilità possibile del segnale: un pulsante multifunzione su ogni auricolare consente facili controlli manuali per una gestione semplificata di volume, chiamate o playlist. L’abbinamento con lo smartphone (iPhone o altri) è pressoché istantaneo: basta estrarre gli auricolari dalla custodia ed automaticamente andranno in modalità di pairing per avviare collegamento e primo utilizzo.

Il suono? Bassi morbidi e avvolgenti, potenza importante, senza quelle punte di “metallico” che su certi modelli di questa fascia di prezzo tendono a rovinare l’esperienza di ascolto. La comoda e discreta custodia è in grado di ricaricare gli auricolari fino a 4 volte, il che estende l’autonomia fino a 20 ore di riproduzione continuativa: ben oltre quanto possa servire in una normale giornata di svago o di lavoro.

Un professionista che viaggia verso l’ufficio; un pendolare che si sposta sui mezzi pubblici; uno studente all’entrate e all’uscita dalla scuola; un atleta durante una seduta di allenamento. Oppure durante una passeggiata, nonché durante le faccende di casa, o in cerca di concentrazione prima di un appuntamento importante. Se si è in auto, è il modo migliore per togliersi il telefono dalle mani e fare le chiamate di routine tenendo fissi gli occhi sulla strada e le mani sul volante. Un’idea regalo estremamente eclettica, insomma: utile a tutti e perfetta per la quotidianità.

Auricolari Bluetooth Studio di Puro: sounds good!

Supporto da scrivania 3 in 1

La grande differenza che un supporto 3 in 1 da scrivania è in grado di fare, non è soltanto nella praticità con cui consente di ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente: basterebbero pochi connettori, infatti, per espletare medesima utilità senza bisogno di alcun ausilio. La grande differenza, semmai, è in quanto a ordine: all’interno di un semplice strumento, peraltro estremamente compatto, è concentrata la soluzione a quell’intrigo di cavi che ogni singolo giorno minacciano sia la scrivania che i cassetti.

C’è un cavo per tutto, ormai, ed un caricatore per ogni dispositivo che debba essere ricaricato ogni giorno. Grazie al supporto da scrivania Mag Station 3-in-1, invece, si possono tenere insieme, e nel frattempo ricaricare,

un iPhone tramite il supporto compatibile MagSafe;

gli AirPods tramite ricarica wireless;

un altro device (ad esempio un Apple Watch) tramite USB-A.

Ma non c’è soltanto una funzione di ricarica incisa nei canoni progettuali della Mag Station: l’inclinazione a posizione personalizzabile del piano magnetico per iPhone trasforma il tutto in un vero e proprio stand che espone il display verso l’utente, rendendo il melafonino sempre disponibile per chiamate, messaggi o quant’altro: perfetto per ogni possessore di iPhone 15, ad esempio, e utile per chiunque voglia i propri device ordinati e sempre disponibili. Per una vita “always on“, insomma.

Non dovrai più cercare dove hai posato lo smartphone, non dovrai più chiederti dov’è lo smartwatch e non dovrai più indovinare ogni giorno dove hai messo a ricaricare la sera prima gli auricolari: tutto in un posto solo, tutto carico e tutto pronto sempre e comunque.

Il braccio verticale è compatibile con la tecnologia MagSafe e carica l’iPhone con una potenza massima di 7,5W, mentre alla base del supporto è possibile ricaricare gli AirPods in modalità wireless. Il supporto Mag Station 3 in 1 è dotato anche di una porta USB-A da 5W che permette la ricarica di un terzo device, e di un supporto rimovibile per il posizionamento del cavo magnetico dell’Apple Watch . La sua base è costituita da una ventosa antiscivolo per conferire a Mag Station 3 in 1 maggiore sicurezza e stabilità.

La ricarica wireless arriva a 15W, mentre la carica wireless di iPhone è a 7,5W: ciò consente una ricarica lenta e progressiva che salvaguarda la durata delle batterie e conserva sempre nella migliore delle condizioni il proprio smartphone. Grazie alla tecnologia DPS (Dynamic Power Supply), inoltre, “il dispositivo riceve il massimo della potenza in carica in modo sicuro ed efficiente“: la migliore delle garanzie a cui affidare la cura quotidiana dei propri device.

Elemento particolarmente apprezzabile è l’ampia ventosa che costituisce il fondo della base di appoggio: grazie a questa idea, la Mag Station non può scivolare (ad esempio a seguito di urti), né può ribaltarsi (a maggior sicurezza dei dispositivi affidativi per la ricarica). Chi cerca un’idea regalo originale per amanti del mondo Apple, insomma, ha la soluzione.

Cinturini per Apple Watch

Qual è il tuo stile? Elegante, casual, sportivo? Ti piace una commistione di stili o cerchi linearità? Vuoi un polso più appariscente o preferisci un approccio più discreto? Chi cerca di trasformare il proprio Apple Watch in un’icona di stile parte anzitutto dalla scelta del quadrante, ma inevitabilmente ambisce al miglior abbinamento anche in funzione del cinturino utilizzato.

Ecco perché proprio il cinturino può rivelarsi una sorprendente idea regalo: perché è l’elemento che cambia le regole e che dona significato ben oltre la sua funzione naturale. Il cinturino è stile ed è eleganza, è elemento comunicativo ed è aspetto che si fa inevitabilmente notare. Non è soltanto un elemento dell’orologio, anzi: è un accessorio di moda, è una spruzzata di colore, è il “plus” su qualsiasi abito vada a cercarne l’abbinamento.

La scelta con Puro è duplice ed in entrambi i casi con ampia varietà cromatica a disposizione:

Il primo è in maglia di acciaio inossidabile, mentre il secondo è in tessuto elastico traspirante intrecciato; il primo ha chiusura magnetica per una perfetta aderenza, il secondo è “one size” e lo si regola una volta soltanto (distinguendosi in ciò dal modello Apple, nel quale occorre scegliere la taglia: con il modello Puro, invece, la taglia non serve e l’idea regalo è sempre perfetta per ogni polso). Il primo è tanto rigido all’apparenza, quanto morbido in vestizione: la chiusura magnetica è ben più salda di quanto non possa apparire e indossare questo tipo di maglia risulta pertanto oltremodo piacevole; il secondo è tanto morbido all’apparenza, quanto resistente nei fatti: una maglia di pregevole fattura, insomma, che sposa uno stile casual con un servizio che non lascia nulla al caso.

La differenza tra i due modelli sta nei materiali e nell’impatto estetico: in entrambi i casi elegante, in entrambi i casi di design, ma ispirati a stili differenti – per persone, caratteri e approcci diversi.

Zaino porta PC Byday

Doppia bretella con schienale imbottito e spallacci traspiranti, per una vestizione comoda ed equilibrata; un tessuto tecnico resistente, per racchiudere in modo sicuro ogni tipo di device; una porta USB esterna per la ricarica in movimento. Uno zaino porta PC, quello di Puro, che si potrà indossare sia sopra una giacca elegante, sia sopra una felpa sportiva: provare per credere. Le sue linee essenziali e l’assenza di orpelli grafici lo rende fortemente discreto, in grado di integrarsi al meglio con qualsivoglia tipo di abbigliamento.

Anche le cuciture scompaiono: sono realizzate tono su tono, diventando semplici sottolineature di linee naturali che tratteggiano appena le tasche e le curvature dello zaino.

Un accessorio perfetto che ti accompagnerà per tutto l’arco della giornata. Leggero ed ergonomico, con schienale traspirante e spallacci regolabili. La comoda fascia trolley presente sulla parte posteriore dello zaino porta computer ByDay Classic consente di agganciare lo zaino alla valigia per evitare accidentali cadute. Sulla parte posteriore è inoltre presente una tasca segreta dove potrai riporre portafoglio o documenti in totale sicurezza.

La cerniera posteriore laterale dello zaino Byday è il suo valore aggiunto poiché consente di estrarre facilmente il PC (dimensione massima da 15,6″, a sua volta custodito all’interno da una fascetta a strappo). Quel che ne esce è uno zaino pensato per l’utilità quotidiana: a scuola come in ufficio, in palestra come in metropolitana, durante una escursione così come in campeggio, lo zaino Porta PC Puro Byday può conservare PC, smartphone, occhiali, tablet, libri, auricolari, fotocamere e quant’altro consentendo di portarsi appresso tutto il proprio mondo digitale nel modo più sicuro e ordinato possibile.

Quando è ora di partire, uno zaino simile diventa il cuore della propria giornata e la fascetta posteriore ne facilita anche il trasporto in abbinata ad un trolley. E se piove? Il tessuto è ovviamente resistente all’acqua, dunque nessun problema.

Caricatore GAN 30 watt

Piccolo, piccolissimo: ben più piccolo dei normali caricatori, così da poterlo tenere comodamente in tasca, in una valigia, nella borsa del PC o in uno zaino, senza ingombro alcuno.

Potente, potentissimo: ben 30 Watt di potenza da mettere al servizio di un iPhone (30 minuti), un iPad (60 minuti) o un MacBook (90 minuti) per raggiungere il massimo della carica nel minor tempo possibile.

Le ridotte dimensioni del caricabatterie per iPhone (e non solo) di Puro non precludono un’ottima dissipazione del calore, mentre la tecnologia GAN contempla le migliori attenzioni per un’erogazione ottimale e sicura dell’energia al dispositivo collegato. Un’idea regalo di massima utilità, insomma, che può essere utile a qualunque smartphone possa collegarsi con un cavo USB-C: per tutti, insomma, trasformando uno standard in un’idea trasversale per un “Buon Natale” condiviso.

Altre idee

Non finisce qui, chiaramente. Quelle elencate sono soltanto alcune tra le idee più quotate per il Natale 2023, ma alla lista bisognerebbe aggiungere caricatori, cover (anche personalizzate), fino addirittura a bottiglie termiche o mini powerbank.

Il modello Puro, del resto, si riconosce: essenziale nelle linee, vantaggioso nel prezzo, blindato nella qualità, smart per vocazione. Esattamente quel che serve per una valida idea regalo, insomma. E non dimenticare il coupon: “TELEFONINO20” e ti metti in tasca un 20% di sconto aggiuntivo.

