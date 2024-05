Purificatore Dyson Hot + Cool Gen1 in offerta: finalmente ad un ottimo prezzo

Il Dyson Purifier Hot+Cool Gen1 è un dispositivo multifunzione che unisce le capacità di un purificatore d’aria con quelle di un ventilatore e di un riscaldatore, rendendolo una soluzione versatile per migliorare la qualità dell’aria in casa tutto l’anno. In piena tradizione Dyson, alla tecnologia di altissimo livello si unisce un design spettacolare, che rende questo purificatore anche un oggetto di arredo carismatico e moderno.

Parliamo di un prodotto di fascia premium, ma la buona notizia è che oggi è in offerta su eBay ad un prezzo molto interessante: usando il codice sconto “MAGGIO24” può essere tuo a solamente 449,00€.

Il purificatore utilizza un filtro HEPA H13 completamente sigillato, in grado di catturare il 99.97% delle particelle ultrafini, inclusi allergeni e batteri. Questo lo rende particolarmente utile per chi soffre di allergie o vive in aree con elevati livelli di inquinamento​.

Il Dyson Hot+Cool Gen1 può riscaldare o raffreddare l’ambiente con un semplice tocco di pulsante. La funzione di riscaldamento è potente e può riscaldare rapidamente una stanza, mentre la funzione di raffreddamento è ideale per l’uso durante i mesi più caldi.

Nella confezione troverai anche un innovativo telecomando magnetico, che ti aiuterà a controllare facilmente tutte le funzioni del dispositivo, come la velocità della ventola, l’oscillazione e la temperatura. Il Dyson Hot+Cool Gen1 è progettato per funzionare silenziosamente, con 10 diverse velocità della ventola che aumentano gradualmente il rumore. La modalità notturna permette al dispositivo di operare a livelli di rumore ancora più bassi, rendendolo adatto per l’uso durante il sonno.

Il Dyson Hot+Cool Gen1 è una soluzione versatile e di altissima qualità per migliorare il comfort abitativo e la qualità dell’aria in casa. Non perdere questa offerta a tempo limitato: acquistalo a soli 449,00€!