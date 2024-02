Purificatore d'aria intelligente? Questo è in offerta ad un prezzo iper-conveniente

Il Purificatore d’Aria intelligente della Levoit è attualmente disponibile su Amazon a un incredibile prezzo scontato del 20%: oggi è tuo a solo 135,99€ anziché 169,99€. Questo purificatore d’aria intelligente offre prestazioni di pulizia efficaci, con un CADR di 240 m³/h che è in grado di pulire una stanza fino a 52㎡ due volte all’ora. Dotato di un filtro HEPA ad alta efficienza, è in grado di rimuovere il 99,97% di muffe, polvere, polline e peli di animali domestici, offrendo un ambiente più salutare e confortevole.

Una delle caratteristiche più apprezzate di questo purificatore d’aria è la modalità di sonno personalizzata a soli 23 dB, che assicura un sonno tranquillo e riposante durante la notte. Il sensore di luce integrato rileva automaticamente i cambiamenti nella luminosità dell’ambiente e spegne il display per creare un’atmosfera di sonno ottimale.

Grazie al sensore di polvere e alla modalità automatica, è possibile monitorare e regolare la qualità dell’aria in tempo reale sia dal display del purificatore d’aria che tramite l’app Vesync. Inoltre, la modalità esclusiva per animali domestici supporta una pulizia più efficiente dei peli e degli odori degli animali, garantendo un ambiente più salubre anche per i nostri amici a quattro zampe.

Questo purificatore d’aria offre anche un controllo remoto tramite comandi vocali di Alexa e l’Assistente Google, oltre all’app VeSync che consente di creare programmi personalizzati e impostare un timer per l’accensione e lo spegnimento del dispositivo.

Insomma, come avrai ormai capito, stiamo parlando di una scelta eccellente per chiunque cerchi un purificatore d’aria intelligente e efficiente, con caratteristiche avanzate e prestazioni di alto livello. Grazie allo sconto attuale del 20% su Amazon, è il momento perfetto per acquistarlo e godere di un’aria più pulita e fresca nella tua casa.

