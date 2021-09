Un perfetto purificatore d'aria è disponibile su Amazon a soli €42,49. Il modello di Levoit è un vero portento e con questa piccola promozione in corso è davvero un affare imperdibile. Con le spedizioni Prime garantite lo ricevi in solo un giorno lavorativo ma se non sei abbonato, non ti preoccupare perché puoi avere comunque le spedizioni gratuite.

Purificatore d'aria: tutto ciò di cui hai bisogno per respirare bene

Di questi tempi avere un purificatore d'aria in casa è davvero diventato indispensabile. Sul mercato ce ne sono di vari modelli, ma se sei alla ricerca di un prodottino dalle dimensioni ridotte e che possa stare bene in casa tua senza crearti fastidio ti trovi proprio nel posto giusto. Questo di Levoit lo appoggi praticamente dove vuoi, persino su un tavolino e con le sue funzionalità avanzate rende immediatamente più sana l'aria che circola all'interno della tua casa.

In particolar modo il filtro HEPA H13 a carboni attivi elimina tutte le sostanze pericolose prendendo l'aria più salubre del 99,97%. Vengono catturate tutte le particelle prima 0,3 micron come polvere, polline, odori e fumi oltre che a peli di animali.

In merito alle modalità preinstallate, invece, ti faccio sapere che è presente una modalità standard, una a velocità minore e una modalità ultra silenziosa che è dedicata alle ore notturne così che tu possa sistemarlo in camera da letto senza avere rumori fastidiosi. Per scegliere quella che ti piace di più ti basta cliccare l'unico un bottone presente sulla superficie.

Infine ti comunico che questo dispositivo è perfetto per una stanza di massimo 15 metri quadrati.

Acquista subito il purificatore d'aria di Levoit su Amazon soli €42,49. Le spedizioni avvengono il solo 1 o 2 giorni lavorativi se possiedi un abbonamento a Prime attivo. Se invece sei cliente standard non perderti le spedizioni gratuite quando opti per la consegna nei punti di ritiro.

