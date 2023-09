PureVPN sconta del 75% il piano migliore per la sicurezza digitale

PureVPN è un servizio VPN che offre qualcosa in più rispetto alla concorrenza. A parte la navigazione in completo anonimato ad alta velocità, l’utente può beneficiare di altre importanti funzionalità che incrementano la sua sicurezza digitale in modo esponenziale. Pensiamo al password manager, pensiamo alla crittografia dei file di ultima generazione, pensiamo al potente gestore della privacy.

Tutto questo è il piano PureMax, oggi in offerta a soli 4,99 euro al mese anziché 19,95 euro, per effetto del 75% di sconto applicato da PureVPN per 2 anni. E in più, se attivi oggi PureMax, riceverai 3 mesi extra in regalo.

Oltre la VPN: PureMax è in sconto del 75% sul sito ufficiale

Il piano completo PureMax integra innanzitutto una VPN veloce e affidabile, capace di offrire velocità di download ultraveloci e proteggere la rete da ogni accesso indesiderato. Se non bastasse, PureVPN assicura una rigorosa politica no-log, il che significa che i tuoi dati non vengono né letti, né conservati né tantomeno divulgati a terze parti.

Il pacchetto include anche Pure Keep, un luogo sicuro dove puoi archiviare tutte le tue password e i documenti privati, con accesso su 10 dispositivi diversi. Grazie poi alla crittografia più potente al mondo impiegata da PureVPN, i tuoi documenti più sensibili sono in una vera e propria cassaforte digitale a cui nessuno può avere accesso se non tu.

Infine, PureMax offre lo strumento denominato PurePrivacy, che invia richieste automatiche alle aziende per eliminare i dati che potrebbero avere su di te. Una volta rimossi, ti avvisa tramite una puntuale notifica.

Approfitta ora della maxi offerta di PureVPN per risparmiare il 75% in 2 anni sul piano PureMax, il pacchetto all-in-one per la tua sicurezza digitale.

