Pulizia domestica senza sforzo con questo robot aspirapolvere in offerta su Amazon

Se stai cercando un robot aspirapolvere avanzato a un prezzo accessibile, non perdere l’occasione di acquistare il Lefant M213s in offerta su Amazon a soli 149,90€, contro i normali 259,90€ di listino. L’offerta è a tempo limitato, mentre con Prime la spedizione rapida è gratuita. Se ordini il robot subito, lo riceverai a casa entro domani, 14 marzo. Come sempre, ti ricordiamo che puoi scegliere di dividere l’importo in più comode rate a tasso zero, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile.

Il robot è proposto con uno sconto del 39%, per un risparmio di esattamente 100€. Riscattando l’apposito buono, otterrai un secondo sconto di 10€. Ti basta spuntare la casella che si trova sotto al prezzo, prima di inserire il prodotto nel carrello. Nulla di più facile.

Il Lefant M213s utilizza la tecnologia Freemove 3.0, che consente al robot di muoversi liberamente nella tua casa senza rimanere bloccato. Il robot è dotato di 13 sensori che lo rendono più sensibile e in grado di evitare gli ostacoli. Con una potenza di aspirazione di 3200pa e una regolazione dell’aspirazione a tre velocità, il Lefant M213s è in grado di soddisfare tutte le tue esigenze di pulizia. Il cestino da 500 ml è in grado di contenere una grande quantità di polvere e rifiuti.

La batteria integrata da 2600 mAh del Lefant M213s garantisce un’autonomia di 150 minuti, e quando la batteria raggiunge il 15%, il robot ritorna automaticamente alla stazione di ricarica per ricaricarsi. Il robot aspirapolvere adotta una porta di aspirazione senza spazzole e 2 spazzole laterali per raccogliere facilmente tutti i tipi di capelli, senza bisogno di pulire la spazzola a rullo.

Inoltre, nella confezione sono inclusi un pezzo di panno asciutto e 5 pezzi di salviette usa e getta per rimuovere le piccole macchie dal pavimento. Il Lefant M213s è anche compatibile con Alexa e Google Home, e puoi controllarlo tramite l’app Lefant per tornare alla stazione di ricarica, trovare il tuo robot aspirapolvere, pianificare il tempo di pulizia, controllare la mappa di pulizia in tempo reale e selezionare la modalità di pulizia.

