Pubblicità addio su Android con questa incredibile app

Una delle cose più fastidiose delle app gratuite è la pubblicità. Basta pensare a YouTube che, prima di mostrarti il video selezionato, ti propone alcuni secondi di puro marketing. Che dire poi della velocità di navigazione? Spesso la presenza di tanti banner pubblicitari ne rallenta le prestazioni.

Sappi però che esiste una soluzione molto valida a tutto questo. Si tratta di un’applicazione realizzata appositamente per bloccare le pubblicità mentre sta navigando nel Web, guardando video su YouTube, utilizzando applicazioni gratuite.

Si tratta anche di una sicurezza in più perché a volte, dietro le pubblicità online di certi siti internet, si nascondono vere e proprie truffe. Abbonamenti fraudolenti o pagine che carpiscono i dati personali e bancari della vittima.

Insomma, nella giungla del Web ogni soluzione volta a proteggerci fa la differenza e ci permette di navigare in totale sicurezza. Scopriamo insieme di che app si tratta e perché è già così popolare e amata dagli utenti Android.

Pubblicità addio: arriva Total Adblock

Si chiama Total Adblock la nuova applicazione che fa esattamente ciò che promette, bloccare le pubblicità. È questo il suo principale obiettivo per il quale è stata creata, ma allo stesso tempo è accompagnata da altri benefici.

Infatti, una volta installata Total Adblock sul proprio dispositivo Android, velocizzerà la tua navigazione fino al 400% in più rispetto a prima. È stato dichiarato dagli sviluppatori che gli annunci pubblicitari rallentano la velocità del traffico dati dell’80%.

Inoltre, Total Adblock, non solo blocca immediatamente le pubblicità e i pop-up, ma rimuove qualsiasi tracker inserzionista. Questa soluzione permette di risparmiare notevolmente anche sui Giga utilizzati mensilmente se ha sottoscritto un piano a consumo.

Sono ormai milioni gli utenti che si stanno affidando a Total Adblock che, attualmente, costa soli 2,99 euro. Questo prezzo è un’offerta lancio per il debutto di questa applicazione che presto verrà venduta a 7,99 euro, come da listino.

Ovviamente, questo non basta per scongiurare pericolosi attacchi dal Web. Perciò si ritiene necessario correlare questo blocca pubblicità con un’applicazione antivirus adeguata. Tra le più utilizzate in assoluto c’è Bitdefender che include un antivirus, una VPN e un sistema di difesa da phishing e smishing.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.