PS5 torna disponibile oggi su GameStop: POCHISSIMI pezzi

È previsto per oggi, mercoledì 22 dicembre, un nuovo drop di PlayStation 5 (PS5) sul sito ufficiale di GameStop!

A partire dalle ore 16, quando avrà inizio la consueta diretta sul canale Twitch della nota catena, verrà annunciata la possibilità di acquistare la console online. Per accedere alla pagina non rimane che connettersi al link seguente e tentare la fortuna:

È un'occasione letteralmente straordinaria per tentare il “colpo” PS5 proprio prima di Natale: sarebbe un regalo che a questo punto arriverebbe probabilmente dopo la festività, ma sempre meglio che non riuscire a trovarla affatto!

Non è ancora chiaro a che ora partirà effettivamente la vendita. Il consiglio è di seguire la trasmissione live di GameStop sul canale viola per capire il momento esatto in cui avrà inizio il nuovo drop di PlayStation 5. Ai due conduttori, “Kafkanya” e “Kobe”, oggi si affiancherà la nota giornalista Gabriella Giliberti per una puntata che siamo sicuri non vorrete perdere.

Ricordiamo che l'acquisto delle PS5 sarà riservato esclusivamente ai possessori di GS+ e verrà limitato ad una console per cliente. Se tenterete di fare un acquisto multiplo, l'ordine non verrà evaso: per questo l'azienda si riserva il diritto di cancellare gli ordini di unità non acquistate secondo le modalità previste. Insomma, non siate ingordi!