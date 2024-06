PS5 Slim sfiora il MINIMO STORICO su Amazon (442€!)

È finalmente arrivata l’offerta che ti permetterà di prendere PS5 in versione Slim e dare il benvenuto alla next-gen. Con un corposissimo sconto del 20%, l’ultima edizione della console di Sony costa solo 442,49€ al posto dei classici 549,99€ di listino!

Tutte le caratteristiche di PS5 Slim

Grazie al suo SSD integrato da 1 TB, PS5 Slim garantisce un’archiviazione ultraveloce per tutti i tuoi giochi preferiti. I tempi di caricamento sono praticamente istantanei, catapultandoti direttamente nell’azione senza fastidiose attese. Ma la velocità non è tutto. La potente scheda grafica di PS5 Slim supporta tecnologie all’avanguardia come il Ray Tracing, che aggiunge un livello di realismo straordinario ai tuoi giochi. I giochi compatibili con il Ray Tracing vantano effetti di luce dinamici che creano ombre e riflessi ultra-realistici, immergendoti completamente nei mondi virtuali.

Ovviamente, il tutto è arricchito da una fluidità che raggiunge i a 120 fps e un output a 120 Hz sui display compatibili. E per un coinvolgimento totale, l’audio 3D Tempest trasforma l’esperienza sonora. Percepirai il suono provenire da ogni direzione, sia attraverso le cuffie che gli altoparlanti TV.

Infine, il controller DualSense rappresenta l’anello di congiunzione perfetto tra te e il mondo di gioco e la console. Grazie al feedback aptico e ai grilletti adattivi, potrai sentire ogni azione di gioco come mai prima d’ora. Questi ultimi, inoltre, offriranno una resistenza variabile in base alle tue azioni, simulando la tensione di un arco o la pressione del grilletto di un’arma da fuoco.

Se non sei ancora approdato nella next-gen videoludica, non puoi proprio farti scappare la PS5 Slim a soli 442,49€, grazie a uno sconto che ti farà risparmiare ben 107,50€!