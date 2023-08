PS5 Slim: eccola? La prima FOTO trapela sul web

Come un fulmine a ciel sereno, la prima foto di PS5 Slim parrebbe essere arrivata sul web. Direttamente dai forum cinesi, infatti, è trapelato un render che sembra mostrarci in anteprima l’aspetto del nuovo modello di PlayStation 5 che Sony dovrebbe presentare entro la fine del mese in un evento dedicato.

La fonte non possiamo assicurare che sia affidabile al 100%, ma a corroborare la credibilità della foto interviene il fatto che è in linea con quanto conosciuto finora grazie ai leaker più affidabili del settore. L’aspetto pare ricordare molto l’attuale PS5, seppur appunto parecchio “dimagrita”.

PS5 Slim: ecco la prima foto?

Ricordiamo brevemente ciò che sappiamo sulla PS5 Slim, che secondo alcune fonti potrebbe chiamarsi solo PlayStation 5. La nuova console dovrebbe essere circa 5 cm più bassa e presentare dei lineamenti particolari sulle scocche laterali. Sulla parte frontale dovrebbero trovare posto due porte USB-C, mentre c’è ancora confusione per quanto concerne il lettore disco.

Sembra certa infatti l’intenzione di Sony di rivoluzionare la console da questo punto di vista: la nuova PS5 dovrebbe presentarsi con un lettore disco staccabile a piacimento, non sappiamo ancora in che modo. Per questa ragione, entrambi i modelli finora disponibili della macchina andrebbero soppiantati del tutto da questa nuova versione che darà la possibilità agli utenti di scegliere se acquistare la console senza lettore disco o di optare per un bundle che includerà anche l’unità ottica separata.

Il prezzo potrebbe essere più basso rispetto quello attuale di listino e scendere forse fino a 449, ma è più probabile che si torni semplicemente ai 499 euro iniziali. In ogni caso: nessuna conferma ufficiale per questa prima foto, anche se lo sviluppatore che ne aveva descritto le forme qualche giorno fa ne ha da poco confermato l’autenticità su Twitter. Staremo a vedere.

