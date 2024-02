PS5 Slim è in offerta: nuovo MINIMO su Amazon

La nuova offerta Amazon dedicata alla PS5 Slim è l’occasione giusta per acquistare la console, nella versione con lettore di dischi. La console, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 474 euro, raggiungendo il nuovo prezzo minimo storico sullo store. Da notare che è disponibile anche la versione con 2 controllar, ora acquistabile al prezzo scontato di 534 euro, mentre la PS5 Slim Digital ora costa 449 euro. Per accedere alle offerte basta cliccare sul box riportato qui di sotto.

PS5 Slim: a questo prezzo è da prendere subito

Il calo di prezzo rende la PS5 Slim la console giusta da comprare in questo momento. Il catalogo di giochi è in costante crescita e le opportunità per vivere tante ore di intrattenimento non mancano di certo. La console, inoltre, garantisce tanta potenza e ha le caratteristiche tecniche giuste per poter rappresentare il punto di riferimento del mercato videoludico ancora per diversi anni.

Con la nuova offerta Amazon disponibile oggi è possibile acquistare la PS5 Slim al prezzo scontato di 474 euro. La console di Sony, nella variante con lettore di dischi, viene proposta al suo nuovo minimo storico sullo store ed è venduta e spedita direttamente da Amazon, con tutti i vantaggi relativi al supporto post-vendita e alla consegna veloce.

Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Da segnalare, inoltre, che in sconto c’è anche la versione con due controller, proposta al prezzo scontato di 534 euro, mentre la PS5 Slim Digital ora costa 4498 euro.

