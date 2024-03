PS5 Slim al miglior prezzo del web con QUEST'OFFERTA

Se siete alla ricerca di una buona offerta per acquistare la PS5 Slim, c’è ora la possibilità di puntare su una nuova offerta eBay che consente l’acquisto della console nella versione con lettore di dischi al prezzo scontato di 439 euro. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate con PayPal. Da notare che la console ha Garanzia Italia. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La versione Digital è disponibile a 415 euro.

PS5 Slim in offerta al miglior prezzo: è un best buy

La PS5 Slim è, sempre di più, la console da comprare oggi. Il calo di prezzo, garantito da quest’offerta, rappresenta l’occasione giusta per completare l’acquisto della console di Sony che, grazie anche a un catalogo di giochi in costante crescita, è un riferimento per milioni di videogiocatori. La nuova versione Slim rappresenta un ulteriore passo in avanti per la console di Sony, che ora offre 1 TB di spazio di archiviazione, sempre ad alta velocità, e un design rivisto e alleggerito.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare la PS5 Slim al prezzo scontato di 439 euro. La console di Sony, nella versione con lettore di disco, viene proposta al prezzo più basso del web. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi, tramite PayPal. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto. Per la versione Digital della console, invece, il prezzo è scontato a 415 euro.