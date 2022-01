PS5 retrocompatibile con i giochi PS3: ci siamo davvero?

Avevamo parlato di recente di un brevetto pubblicato da Sony che suggerisce l'arrivo di una nuova tecnologia che permetterà di giocare i titoli PS1, PS2 e PS3 anche sulla nuovissima PS5. Adesso, un altro indizio pare supportare questa ipotesi.

Il giornalista videoludico Jordan Middler ha segnalato su Twitter di aver scoperto che dal PS Store di PlayStation 5 vengono visualizzate schede e prezzi di Dead or Alive 5. Dov'è la notizia? Il dettaglio riguarda la versione PlayStation 3 del noto picchiaduro: solitamente, lo store permette di visualizzare e acquistare solo le versioni PlayStation 4 dei giochi, perché compatibili proprio con PS5.

Premesso che potrebbe trattarsi tranquillamente di un errore, e non sarebbe nemmeno la prima volta come hanno fatto notare alcuni utenti in risposta, è curioso il tempismo che si allinea con le indiscrezioni legate al nuovo brevetto.

I giochi PS3 arrivano su PS5 grazie a…Spartacus?

Il futuro di Sony, PlayStation 5 e dei relativi servizi è interessante e promettente. Da tempo si parla dell'intenzione della compagnia di lanciare una nuova piattaforma, che al momento ha nome in codice PlayStation Spartacus, con l'obiettivo di mettere insieme le offerte attuali legate a PlayStation Plus e Now.

L'intento palese di offrire una risposta a Xbox Game Pass si concretizzerebbe con un nuovo abbonamento su tre livelli: il più alto fra questi, secondo le indiscrezioni, dovrebbe includere anche la presenza di giochi delle vecchie generazioni PlayStation, dunque PS1, PS2 e PS3.

Al momento, l'unico modo di eseguire titoli così vecchi su PlayStation 4 e PlayStation 5 è quello di affidarsi all'offerta in cloud gaming garantita da PS Now: il brevetto depositato di recente, però, suggerisce una importante modifica in tal senso. Ovvero la possibilità di poterli scaricare ed eseguire direttamente su PS5 senza la necessità di passare dallo streaming. Insomma, proprio come avviene su Xbox Series X/S con i giochi Xbox One, Xbox 360 e Xbox.

Se qualcosa bolle davvero in pentola potrebbe essere annunciata a febbraio, nel corso del presunto evento PlayStation.