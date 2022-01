PS5 retrocompatibile con PS1, PS2 e PS3? Un brevetto lascia sperare

Potrebbe presto esserci una novità interessante in tema retrocompatibilità per i possessori di PlayStation 5 (PS5). Mark Cerny, responsabile della progettazione hardware della console Sony, ha infatti depositato di recente un brevetto che potrebbe indicare una futura compatibilità con i giochi PS1, PS2 e PS3.

Nel brevetto, scoperto da Shaun Mcllroy e ricondiviso su Twitter, si legge specificatamente di una:

“Compatibilità con le versioni precedenti attraverso l'uso di spoof clock e controllo della frequenza“.

Considerato che PlayStation 5 è già retrocompatibile con la quasi totalità dei giochi PS4, il pensiero va subito all'eventuale supporto per l'era PlayStation, PlayStation 2 e PlayStation 3. Una mossa che potrebbe collegarsi anche alle indiscrezioni che vogliono Sony puntare su una futura fusione di PlayStation Plus e Now, con l'obiettivo di dare vita ad una piattaforma attualmente nota con il nome in codice Spartacus.

Il nuovo servizio di sottoscrizione dovrebbe offrire diversi livelli di abbonamento, con il più alto che potrebbe garantire anche l'accesso ai giochi delle generazioni precedenti di PlayStation. Il lancio e la presentazione della piattaforma pare siano previste in primavera.

Nel frattempo, ricordiamo che l'unico modo per giocare a titoli PS1, PS2 e PS3 su PS5 è proprio quello di affidarsi al Now che, tramite il cloud gaming, permette l'accesso a un catalogo di titoli delle vecchie console, particolarmente ricco per quanto riguarda PlayStation 3.

L'obiettivo di questa nuova tecnologia potrebbe essere quindi quello di permetterne la riproduzione anche dopo un regolare download, come già accade attualmente con i titoli PS4. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nelle prossime settimane.