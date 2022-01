PlayStation Plus e Now: arriva la fusione? Ecco un altro indizio

Si parla da qualche settimana del fatto che Sony possa annunciare al più presto un nuovo servizio online che punterà a mettere insieme le offerte di PlayStation Plus e PlayStation Now. L'obiettivo, poco difficile da immaginare, sarebbe quello di offrire una risposta a Xbox Game Pass.

Le indiscrezioni tornano ad alimentarsi nelle ultime ore dopo che la compagnia giapponese ha comunicato ai retailer britannici l'intenzione di ritirare tutte le ricariche legate a PlayStation Now. La stessa cosa, come riporta il sito VentureBeat.com, starebbe accadendo anche in Canada e negli Stati Uniti.

“A livello globale ci stiamo spostando dalle carte regalo PlayStation Now per concentrarci sulle nostre attuali card con credito da associare al proprio account, che può essere utilizzato anche per abbonarsi al servizio“.

È stato il commento di un portavoce Sony interpellato sulla vicenda, che per il momento non conferma l'arrivo di una imminente rivoluzione per i servizi della compagnia.

Addio PlayStation Plus e Now, il futuro è Spartacus?

La sensazione che qualcosa si stia muovendo in quella direzione però effettivamente c'è. Un recente rapporto dell'autorevole testata Bloomberg afferma che Sony ha in programma di lanciare in primavera una nuova piattaforma che al momento ha il nome in codice di PlayStation Spartacus.

Obiettivo del nuovo abbonamento sarebbe quello di fornire una risposta alla devastante concorrenza rappresentata da Xbox Game Pass, dando ai giocatori PlayStation una sorta di fusione tra Now e Plus suddivisa in diversi livelli di sottoscrizione.

La decisione di ritirare le schede PS Now potrebbe essere vista quindi in questo senso: preparare il terreno per prepararsi alla novità, che potrebbe diventare uno dei grossi annunci Sony per l'inizio del 2022.

Staremo a vedere nelle prossime settimane come si evolverà la situazione.