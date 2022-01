Nuovo evento PS5 di febbraio: ci sarà anche Gran Turismo 7?

Si torna a parlare del presunto nuovo evento PS5 che dovrebbe tenersi nel mese di febbraio. A farlo è ancora una volta il giornalista e insider Tom Henderson, che prova a scommettere sui giochi che vedremo nel corso del prossimo State of Play.

Nel corso di un nuovo video, Henderson ha ribadito che la presentazione potrebbe essere più grande del solito per questo genere di eventi, sottolineando che giochi attesi del calibro di Gran Turismo 7, Sifu, Horizon Forbidden West e GhostWire Tokyo saranno tra i protagonisti: non solo di questo, ma anche di specifiche presentazioni stampa per le quali sarebbero già stati mandati degli inviti.

Evento PS5 di febbraio 2022: Hogwarts Legacy sarà la grande sorpresa?

Potrebbe esserci però una dimostrazione a sorpresa, ovverosia quella di Hogwarts Legacy. Il gioco di ruolo open world ambientato nel mondo di Harry Potter è stato presentato per la prima volta nel corso dell'evento di presentazione di PlayStation 5 e potrebbe finalmente tornare in auge dopo un lungo periodo di assenza.

Sony e Warner Bros. starebbero infatti lavorando insieme per organizzare il re-reveal che potrebbe mostrare le tanto attese prime scene di gameplay. Il lancio del gioco è ancora previsto per il 2022, dopo il rinvio annunciato lo scorso anno, e proverà a sfruttare la ritrovata popolarità del brand Harry Potter.

Data la vicinanza con febbraio non dovremo attendere molto per scoprire se è tutto vero: vedremo quindi se ci saranno ulteriori novità, corroborate magari da annunci ufficiali, nelle prossime settimane.