PS5, quando torna disponibile su Amazon a febbraio 2022?

I nuovi drop di PS5 in questo inizio di 2022 sono stati, come prevedibile, molto sporadici. Prima Amazon, poi GameStop e anche Euronics hanno dato la possibilità di comprare una PlayStation 5, seppur sempre in quantità limitatissime. Adesso, la situazione tace da qualche settimana: concentrandoci quindi su Amazon, quando sarà possibile assistere a qualche nuova disponibilità che permetterà di acquistarne una? Facciamo un paio di ipotesi.

Come comprare PS5 su Amazon a febbraio 2022: quando sarà disponibile?

L'ultima volta che PS5 è stata disponibile su Amazon è stato esattamente un mese fa: dopodiché le speranze sono state riposte su GameStop e altre catene, che hanno avuto qualche console a disposizione, vendute sempre con appositi bundle.

Valutando lo storico di PlayStation 5 su Amazon viene da pensare che possa esserci una nuova disponibilità entro la fine del mese di febbraio 2022. Se dovessero esserci improvvisi drop vi informeremo tempestivamente, ma vi consigliamo di tenere d'occhio le seguenti pagine e attivare gli aggiornamenti su quando sarà disponibile:

Ricordiamo inoltre che gli iscritti ad Amazon Prime hanno una priorità rispetto tutti gli altri utenti: l'accesso prioritario è stato esteso fino al 31 marzo 2022, come spiegato in un precedente articolo.

Cosa dice Sony sulle nuove disponibilità di PlayStation 5

Bisogna essere onesti: l'ultima volta che Sony ha parlato della futura disponibilità di nuove PS5 non è stata esattamente molto ottimista. La compagnia giapponese ammette che la crisi dei semiconduttori condizionerà la produzione della console ancora per tutto il 2022, aspetto che ha scatenato anche un po' di nervosismo da parte degli investitori della società.

Secondo varie voci interne all'industria, pare che la situazione possa perdurare ancora per tutto l'anno, con miglioramenti che potrebbero arrivare a partire dall'estate. Va detto che per parlare di una vera prima normalità potrebbe essere necessario attendere almeno il 2023, considerato che con le festività natalizie di fine anno la domanda, già di per sé molto alta, crescerà inevitabilmente.