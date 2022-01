PS5 DISPONIBILE da Euronics: pochissimi pezzi, correte!

Un nuovo drop di PS5 arriva oggi, 26 gennaio 2022, grazie a Euronics che ha messo a disposizione alcune console comprensive di un telecomando ufficiale in bundle. Il prezzo complessivo dell'offerta è di 529,98€ ed è disponibile per pochissimi pezzi sul sito ufficiale: vi consigliamo di affrettarvi, i pezzi potrebbero finire in fretta. Seguite il link seguente per l'acquisto.

Aggiornamento – Le console sembrerebbero terminate. Non sappiamo se ci sarà un altro restock in giornata, per sicurezza vi consigliamo di tenere d'occhio la pagina di tanto in tanto.

Drop PS5 da Euronics, cosa contiene il bundle?

Non si tratta di un bundle costoso: potete infatti acquistare la PS5 in versione standard, comprensiva quindi di lettore disco, a 529,98 euro considerando anche la presenza del Telecomando Media ufficiale. Si tratta di un accessorio che sarà particolarmente utile per controllare la console da remoto, che include anche dei tasti dedicati all'utilizzo di servizi come Netflix, YouTube, Prime Video e Disney+.

La console invece non ha certamente bisogno di presentazioni. La nuova PlayStation 5 è dotata di un SSD integrato da 825 GB che garantisce caricamenti immediati e praticamente azzerati, oltre ad una velocità generale nell'utilizzo del sistema. La confezione include anche l'innovativo controller DualSense, che si caratterizza per il supporto al feedback aptico, ai grilletti adattivi e all'audio 3D per un coinvolgimento mai visto prima.

Grazie al nuovo bundle di Euronics.it potete portarvi a casa quindi una PS5, la console più desiderata e ricercata del momento. La catena ricorda che è possibile acquistare soltanto un pezzo per volta: la consegna avverrà a domicilio tramite corriere espresso nel giro di pochi giorni. Affrettatevi e buona fortuna!