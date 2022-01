PS5, oggi NUOVO DROP di GameStop: orario e link per l'acquisto

Per la seconda settimana consecutiva è il momento di provare ad acquistare una PlayStation 5. GameStop ha annunciato che oggi, 26 gennaio 2022, metterà a disposizione un nuovo drop di PS5 durante la diretta della GameStopTV che andrà in onda sul canale Twitch ufficiale della catena. Il link ufficiale per l'acquisto è disponibile di seguito ma, se andrà come l'altra volta, sarà attivo intorno alle ore 17.

Nuovo drop GameStop di bundle PS5 – Cosa contiene e quanto costa?

Attendiamo conferme ufficiali, ma il nuovo bundle messo a disposizione oggi dovrebbe contenere quanto segue:

Una console PS5 standard

Un controller DualSense colore Nova Pink

Cuffie Sades

Deathloop

Final Fantasy 7 Remake

Chivalry 2

Il tutto dovrebbe essere venduto ad un prezzo di 699,98 €. Scopriremo durante la diretta se sarà davvero così.

Ricordiamo che la procedura è sempre la stessa: nel corso della live che partirà alle ore 16, il bot di GameStop TV attiverà il link attraverso il quale potete effettuare il vostro acquisto. Per poter inserire la console nel carrello dovrete rispettare le regole del bundle, quindi aggiungere tutto ciò che vi viene indicato nella lista: sì, anche il materiale che potenzialmente non vi interessa. Purtroppo pare sia l'unico modo in cui verrà venduta PS5 anche in questa occasione.

Una volta che il link sarà attivo verrete messi in una sorta di lista di attesa virtuale dalla quale non dovrete mai uscire, altrimenti perderete il turno: non aggiornate la pagina e non chiudete il browser, ma attendete che il sito web vi riporti automaticamente alla sezione che vi permetterà di acquistare la PS5.

Quindi, non possiamo che augurarvi buona fortuna ricordandovi di seguire la diretta per capire il momento esatto in cui il drop PS5 sarà effettivamente attivo: in ogni caso, tenete pronto il link ufficiale così da sperare di essere tra i primi a mettersi in coda!