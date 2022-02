PS5: Amazon ci svela il trucco per acquistarla più facilmente!

Se. come tanti, anche voi state cercando di acquistare una PS5 su Amazon.it è bene sapere una cosa. Naturalmente, tutto dipende principalmente dalle disponibilità del sito ecommerce: l'ultimo drop risale allo scorso 17 gennaio e alcuni di voi sono stati così fortunati da essere riusciti a portarsene a casa una. Adesso, non sappiamo quando Amazon metterà a disposizione delle nuove PlayStation 5, ma nel frattempo ci ricorda un “trucchetto” per avere qualche chance in più.

PS5, acquisto prioritario riservato ai membri Prime: fino a quando e come funziona

Aggiornando la descrizione della pagina ufficiale di PS5, Amazon.it fa sapere infatti di aver esteso la scadenza dell'accesso prioritario riservato ai membri iscritti a Prime. Fino al 31 marzo 2022, se siete abbonati al servizio, quando la console tornerà disponibile avrete la possibilità di visionarla e acquistarla con accesso prioritario rispetto a chi non ha un abbonamento.

Quindi, se non siete abbonati ad Amazon Prime e volete acquistare una PS5 vi consigliamo caldamente di farlo a questo indirizzo. Ricordiamo che l'iscrizione costa circa 36 euro l'anno e, includendo un periodo gratuito di prova di 30 giorni, comprende:

Prime Video: film, serie TV e partite della Uefa Champions League

Consegne illimitate in 1 giorni su oltre 2 milioni di prodotto

Amazon Photos: spazio di archiviazione illimitato per le foto

Accesso anticipato alle Offerte Lampo

Amazon Fresh: consegna della spesa a casa in fasce di 2 ore, disponibile solo a Milano, Roma e aree limitrofe

Twitch Prime: giochi mensili e contenuti esclusivi, abbonamenti e altro ancora

Amazon Music: oltre 2 milioni di brani inclusi senza pubblicità

Prime Reading: centinaia di eBook da leggere dove si preferisce

Insomma, oltre a concedervi una priorità importantissima per comprare una PlayStation 5, l'abbonamento ad Amazon Prime vi permette di accedere a una serie di servizi interessanti ad un prezzo annuale veramente irrisorio. Vi consigliamo di controllare periodicamente le disponibilità di PS5 al link seguente, ma vi informeremo ogni volta che ci saranno altri drop.