PS5 Pro: data di annuncio vicina, forse già la prossima settimana

La PlayStation 5 Pro verrà presentata all’inizio della prossima settimana. L’indiscrezione a sorpresa arriva da “Lunatic Ignus“, leaker che si è dimostrato piuttosto affidabile negli ultimi mesi avendo rivelato in anticipo e con successo lo State of Play di maggio e le espansioni di Black Myth: Wukong.

La voce è stata diffusa nel server Discord dello stesso insider, il quale ha aggiunto che possiamo aspettarci un annuncio addirittura per martedì o mercoledì. Poi, ci sarà uno State of Play più avanti nel mese con i primi giochi destinati a sfruttare la potenza di questo aggiornamento di metà generazione.

PS5 Pro: ci siamo davvero?

L’annuncio di PlayStation 5 Pro sembra essere diventato il segreto di Pulcinella. Sebbene se ne parli ormai da diverso tempo, pare che adesso ci siamo davvero vicini e la commercializzazione della nuova console dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno, forse tra novembre e dicembre.

L’indiscrezione più importante in tal senso era arrivata la scorsa settimana dal leaker billbil-kun, fonte praticamente infallibile, che aveva rivelato di aver dato un’occhiata alla confezione con tanto di disegno che ci ha permesso di capire che il design sarà molto simile a quello dell’attuale PlayStation 5 Slim. Senza contare inoltre che alcuni sviluppatori, nel corso del recente Gamescom di Colonia, hanno apertamente parlato dell’esistenza del sistema.

Non ci rimane quindi che attendere per capire se all’inizio della prossima settimana ci sarà il tanto atteso annuncio di PS5 Pro, che potrebbe debuttare sul mercato in una edizione totalmente digitale per contenere il prezzo di vendita.