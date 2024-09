PS5 Pro, quanto sarà potente? Ce lo dice un'indiscrezione

Stando alle informazioni fornite dai soliti ben informati, pare che per l’annuncio di PlayStation 5 Pro, la versione midgen della console di casa Sony, sia solo questione di giorni: addirittura la presentazione ufficiale potrebbe arrivare entro la metà del mese.

In attesa di capire se sarà davvero così, ci si interroga sul livello di potenza che dovrebbe raggiungere questo nuovo modello della console. Ci pensa il noto leaker AMD Kepler, con un post su X, a darci un metro di paragone molto interessante pescando in ambito PC.

PS5 Pro potente come una Radeon 7700 XT?

Le prestazioni di PlayStation 5 Pro, stando a quanto riferito dall’insider, dovrebbero essere simili a quelle della GPU Radeon 7700 XT, seppur con alcuni miglioramenti e specifiche ottimizzazioni per quanto riguarda le prestazioni nel ray tracing.

Una informazione che in fondo è in linea con le altre indiscrezioni, che parlano di una console che punterà parecchio sull’offrire ottime prestazioni con ray tracing attivo, specie a confronto con il modello base di PS5 attualmente in commercio.

Tra gli altri dettagli al momento noti sulla PS5 Pro sappiamo che la console dovrebbe avere un design molto simile alla versione slim, come è possibile vedere nel mockup che apre questo articolo, con la possibilità di scegliere tra una versione con lettore disco e l’altra completamente digitale. Il prezzo dovrebbe essere più alto rispetto la PlayStation 5 base, ma per adesso non ci sono conferme in tal senso. Per il lancio, infine, la data più probabile sembrerebbe essere quella di novembre.