PS5 Pro: come sarà e quando esce il nuovo modello?

Può sembrare presto parlare già di una PS5 Pro se ancora la PlayStation 5 Standard è difficile da trovare e, dopotutto, è uscita poco più di un anno fa. Resta il fatto che l'industria tecnologica si muove e le prime indiscrezioni sul modello mid-gen della console di ultima generazione di Sony hanno cominciato a circolare.

Va tenuto in considerazione che si tratta di voci di corridoio che potranno essere facilmente smentite nei prossimi mesi, ma che ci permettono di farci un'idea di quella che potrebbe essere la prossima versione di PS5.

Come sarà PS5 Pro?

Questa è la domanda più difficile a cui rispondere al momento. Sappiamo benissimo che il design a dir poco ingombrante di PlayStation 5 non ha certo raccolto pareri favorevoli dagli appassionati: se pensiamo al confronto tra PS4 e PS4 Pro, però, c'è il rischio che PS5 Pro possa essere addirittura più grande, anche se non è un'equazione scontata.

Pensiamo a Xbox One e Xbox One X: la prima versione della console old-gen Microsoft era enorme, dotata peraltro di un alimentatore esterno grande quasi un terzo rispetto la macchina. Poi, il sistema mid-gen ha sorpreso tutti con un design snello ed elegante, con tanto di alimentazione interna.

Cosa c'entra questo con PS5 Pro? C'entra che in corso d'opera le cose possono cambiare, i team aggiornarsi e magari Sony sta già studiando un sistema per rivoluzionare in meglio il design della sua console: potremmo averne un assaggio con un possibile modello slim, che farebbe da base di partenza per la nascita poi della versione Pro.

PlayStation 5 Pro: quali saranno le caratteristiche tecniche?

PS5 è una console che, a dispetto di quello che dice la confezione, punta più realisticamente al 4K che ad un 8K che appare ad oggi un po' per tutti un obiettivo troppo ambizioso. PS5 Pro potrebbe però farne il fiore all'occhiello della sua offerta, specialmente tra qualche anno quando i costi dei televisori 8K inizieranno a scendere.

D'altro canto ne gioverebbero anche gli amanti delle prestazioni e vedere giochi in 4K a 60 FPS e con ray tracing non sarebbe più un'utopia come accade invece al momento. È lecito attendersi la presenza anche di un SSD più capiente: gli 825 GB sono oggettivamente molto pochi e sperare in almeno 1 TB sarebbe comprensibile, se non addirittura 1.5 o ben 2.

Quando uscirà e quanto costerà PS5 Pro?

Considerato la difficile situazione che stiamo vivendo, tra una pandemia globale, la crisi dei componenti e adesso anche la guerra in Ucraina, è chiaro che i tempi si stanno dilatando rispetto ciò a cui siamo abituati.

PS4 Pro è uscita tre anni dopo PS4, cosa che teoricamente farebbe pensare a una PS5 Pro già pronta per il 2023. Oggettivamente parlando, però, sarebbe veramente molto presto: sia per le difficoltà di approvvigionamento di PS5, sia per un semplice discorso strategico. Solo dal prossimo anno vedremo le prime esclusive realizzate solamente per PlayStation 5, dopo un 2022 in cui si è adottato l'approccio cross-gen.

Realisticamente parlando, la fine del 2024 potrebbe essere una finestra di lancio già più probabile, ma non è da escludere che si vada addirittura per il 2025.

Non ci aspettiamo invece sorprese sul prezzo: PS5 Pro dovrebbe costare quanto una PS5 attuale, quindi 499 euro. Non è da escludere un altro modello solo digitale a 399 euro. Anche qui però è tutto da vedere da come si evolverà la situazione in questi anni.

Nel frattempo, proviamo a goderci PlayStation 5, perlomeno chi è riuscito ad acquistarla. Per tutti gli altri, la caccia continua, nella speranza che la situazione migliori con il passare dei mesi.